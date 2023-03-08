ВИДЕООПРОС К 8 МАРТА | „Вспомнили про женщин – и то хорошо“(1)
Традиционно в Международный женский день мужчины радуют своих любимых женщин подарками и заботой. А о том, что больше 100 лет Клара Цеткин предложила посвятить 8 марта борьбе за женское равноправие и эмансипацию – уже почти никто не вспоминает. RusDelfi решил узнать у жителей столицы, что для них значит этот праздник.
В Таллинне с самого утра торговая суета: расходятся конфеты всех сортов и разноцветные тюльпаны - втридорога. Некоторые отмечают, что 8 марта следовало бы сделать выходным днем, тогда бы все успевали подготовиться. Мужчины соглашаются, но с оговорками: „только для женщин“.
„Это день хорошего настроения и почитания женщин“,– делится впечатлениями одна из респонденток.
„Меня еще поздравляет муж“, – рассказывает женщина, а следом добавляет, – „иногда“.
Подробнее о том, как планируют отмечать Международный женский день, и какие подарки хотели бы получать женщины в Эстонии – в нашем видеоопросе!