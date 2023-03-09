„Двестики? Двестюки?“ В соцсетях разгорелось обсуждение о том, как называть политиков партии Eesti 200

„В Реформистской партии у нас реформисты, в Центристской - центристы, в Социал-демократической - социал-демократы или соцдемы. А в „Эстония-200“ кто? Двухсотые?“ - поделился размышлениями Хоботов.

По его мнению, вариант „Двухсотые“ неуместен из-за „ второго военного смысла“. (Двухсотые - в жаргоне военных условное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения - прим.ред.).

“Двухсотенцы? Гости из будущего? Как заменить это длиннющее „депутаты от партии „Эстония-200“? Причем, по-эстонски можно сказать „kahesajalised“, а по-русски?“, - задавался вопросами журналист.

В комментариях предложили разные варианты: Двухнулевые, Двухсотцы, Двестики, Двусотенцы, Каксадасотники, Эдвестники, Эдвики, Эстидвестевцы, Цифристы и даже Двестюки.

“Ну, если „kahesajalised“, то „кахесальки“", - рассуждал один.

„Eesti 200 - pikk plaan => Долгоплановые!“ - предложил другой.

На вопрос RusDelfi о том, какой вариант нравится самим членам партии, от лица партии ответил Рауно Вери. Он сообщил, что лучше всего „члены партии Ээсти двести (200)“.

