Новости Эстонии
09.03.2023, 18:24

„Двестики? Двестюки?“ В соцсетях разгорелось обсуждение о том, как называть политиков партии Eesti 200

 (8)
Eesti 200 võtab kutse koalitsioonikõnelustele vastu 08.03.2023
Eesti 200 võtab kutse koalitsioonikõnelustele vastu 08.03.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В социальной сети Facebook журналист и телеведущий на канале ETV+ Александр Хоботов задался вопросом о том, какие существуют варианты сокращенных названий членов партиии Eesti 200. В комментариях предложили множество вариантов. RusDelfi обратился к Eesti 200, чтобы узнать, какой вариант члены партии считают самым подходящим.

„В Реформистской партии у нас реформисты, в Центристской - центристы, в Социал-демократической - социал-демократы или соцдемы. А в „Эстония-200“ кто? Двухсотые?“ - поделился размышлениями Хоботов.

По его мнению, вариант „Двухсотые“ неуместен из-за „ второго военного смысла“. (Двухсотые - в жаргоне военных условное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения - прим.ред.).

“Двухсотенцы? Гости из будущего? Как заменить это длиннющее „депутаты от партии „Эстония-200“? Причем, по-эстонски можно сказать „kahesajalised“, а по-русски?“, - задавался вопросами журналист.

В комментариях предложили разные варианты: Двухнулевые, Двухсотцы, Двестики, Двусотенцы, Каксадасотники, Эдвестники, Эдвики, Эстидвестевцы, Цифристы и даже Двестюки.

“Ну, если „kahesajalised“, то „кахесальки“", - рассуждал один.
„Eesti 200 - pikk plaan => Долгоплановые!“ - предложил другой.

На вопрос RusDelfi о том, какой вариант нравится самим членам партии, от лица партии ответил Рауно Вери. Он сообщил, что лучше всего „члены партии Ээсти двести (200)“.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии