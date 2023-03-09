Эстонский топливный союз: продажи топлива в феврале отражают сложную ситуацию в экономике, но автолюбители от поездок не отказываются(3)
Сводные данные февральского рынка топлива, опубликованные вчера Налогово-таможенным департаментом, показали 5-процентный рост продаж на АЗС, но оптовые продажи дизтоплива сократились почти на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Представительская организация продавцов топлива, Эстонский топливный союз, в своем комментарии отмечает, что заметное падение показателей оптовых продаж отражает тяжелое экономическое положение некоторых секторов, пишет Ärileht.
Исполнительный директор союза Март Раамат пояснил, что топливо поставляется оптом в сектора, оборудование которых не позволяет передвигаться по дорогам общего пользования. „Например, большие лесозаготовительные машины и строительная техника не могут заехать на АЗС, поэтому необходимо снабжать их дизельным топливом на закрытых площадках. Поскольку объемы строительства и деревообрабатывающей промышленности падают, понятно, что снижается и потребление в этих отраслях“.
Дизельное топливо используется как для отопления зданий, так и для работы стационарных двигателей и механизмов. К сожалению, тревожной тенденцией последних месяцев стало, например, снижение потребления деревообрабатывающей промышленности“, - пояснил Раамат. Представитель топливного сектора добавил, что сокращение объемов перевозок железнодорожного перевозчика Operail также оказывает явное негативное влияние на оптовую торговлю топливом.
Комментируя объемы розничных продаж топлива, Раамат признал, что потребление топлива частными лицами преподнесло сюрпризы. „Если в условиях упадка экономики и рекордной инфляции можно было бы подумать, что люди также сократят свои автомобильные поездки, то продажа автомобильного бензина, который в основном потребляется домохозяйствами, увеличилась в феврале на 2,5%“. Цены на автомобильный бензин в этом году почти на 12 центов выше, чем в прошлом году, при этом цифры потребления не уменьшились. „Эстоноземельцы оптимизировали свои потребительские привычки, и даже высокая цена не может заставить людей избегать необходимых поездок“, — сказал исполнительный директор топливного союза.
Анализируя показатели розничных продаж дизельного топлива, Раамат считает, что рост показателей связан с транспортом, где потребляется более 50% дизельного топлива. Однако данные по грузообороту показывают, что объем внутренних грузоперевозок во второй половине прошлого года увеличился.
По его оценке, вышеизложенное показывает, что действующая акцизная политика оптимальна и обеспечивает как поступления в государственный бюджет, так и конкурентоспособность компаний.
„Транспорт и складское хозяйство являются третьим по величине источником валового внутреннего продукта Эстонии после обрабатывающей промышленности и торговли, а грузовые автомобильные перевозки являются одним из крупнейших секторов в получении доходов от внешней торговли услугами. Поскольку продажи на АЗС в приграничных уездах выросли в феврале намного больше, чем продажи в остальной части Эстонии, как и в предыдущие месяцы, это подтверждает вывод о том, что процесс возврата транспортных акцизных средств в Эстонию все еще продолжается“, - отметил Раамат.