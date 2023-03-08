Гулявший с собакой житель Эстонии нашел в лесу человеческие останки

В апреле прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что с марта близким не удается связаться с 64-летним Николаем. Полиция искала мужчину в его родном городе Пярну-Яагупи и собрала всю возможную информацию, но мужчину не нашли.



Как сообщил полицейский по округу Пыхья-Пярнумаа Алар Абель, 29 января этого года в полицию поступило сообщение от человека, который гулял в лесу с собакой недалеко от Пярну-Яагупи и обнаружил человеческие останки. „Найденные останки были оправлены на экспертизу для опознания. Вчера, 7 марта, к нам поступила информация о том, что речь идет о 64-летнем Николае, пропавшем без вести в апреле прошлого года. Экспертиза не нашла признаков, свидетельствующих о насильственной смерти, поэтому расследование для выявления обстоятельств смерти мужчины начинаться не будет“, - прокомментировал страж порядка.