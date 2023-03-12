Глава Wise Кристо Кяэрманн: у нас полным ходом идет набор сотрудников, планов по сокращению персонала нет

„У нас полным ходом идет набор сотрудников, – отмечает Кяэрманн. – С точки зрения работодателя ситуация на рынке труда стала намного лучше. Всё больше людей ищут, что делать дальше“.

Однако тот факт, что в технологическом секторе в целом дела идут не так хорошо, не заставил компанию Wise интересоваться возможным расширением бизнеса за счет покупки какой-либо более дешевой компании. „Если у нас будет очень четкий вариант использования такой компании, мы обязательно его рассмотрим. Но у нас не возникло такой мысли, что мы должны расширяться только потому, что предприятия сейчас очень дешевые. Мы стараемся прислушиваться к тому, что нужно нашим клиентам и хотят ли они получить это именно от нас или же они могут получить это где-то еще“, – добавляет он.

– Более тысячи технологических компаний по всему миру сократили за последний год более 400 000 человек, и такие же сокращения проводил и финансовый сектор. Компания Wise – поправьте меня, если я ошибаюсь – до сих пор не пошла на такой шаг.

Да, мы много работаем, и нам нужно больше людей. Мы набираем сотрудников полным ходом особенно в Таллинне и в Будапеште, а также в Лондоне, Сингапуре и других частях мира.

В отличие от многих компаний, мы всегда были осторожны и не нанимали слишком много людей. Мы по-прежнему берем на работу сотрудников в зависимости от того, насколько выросло использование наших услуг пользователями. Поэтому мы, так сказать, не бежали впереди собственной тени, и теперь нам не нужно корректировать свою деятельность.

Значит, за последний год вы ни секунды не колебались насчет того, не пора ли и вам начинать сокращения?

Сокращений даже в мыслях не было.

А о замедлении темпов набора персонала думали?