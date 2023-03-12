Глава Wise Кристо Кяэрманн: у нас полным ходом идет набор сотрудников, планов по сокращению персонала нет
Соучредитель и руководитель компании Wise Кристо Кяэрманн говорит, что, в отличие от других технологических компаний, у них нет планов по сокращению персонала.
„У нас полным ходом идет набор сотрудников, – отмечает Кяэрманн. – С точки зрения работодателя ситуация на рынке труда стала намного лучше. Всё больше людей ищут, что делать дальше“.
Однако тот факт, что в технологическом секторе в целом дела идут не так хорошо, не заставил компанию Wise интересоваться возможным расширением бизнеса за счет покупки какой-либо более дешевой компании. „Если у нас будет очень четкий вариант использования такой компании, мы обязательно его рассмотрим. Но у нас не возникло такой мысли, что мы должны расширяться только потому, что предприятия сейчас очень дешевые. Мы стараемся прислушиваться к тому, что нужно нашим клиентам и хотят ли они получить это именно от нас или же они могут получить это где-то еще“, – добавляет он.
– Более тысячи технологических компаний по всему миру сократили за последний год более 400 000 человек, и такие же сокращения проводил и финансовый сектор. Компания Wise – поправьте меня, если я ошибаюсь – до сих пор не пошла на такой шаг.
Да, мы много работаем, и нам нужно больше людей. Мы набираем сотрудников полным ходом особенно в Таллинне и в Будапеште, а также в Лондоне, Сингапуре и других частях мира.
В отличие от многих компаний, мы всегда были осторожны и не нанимали слишком много людей. Мы по-прежнему берем на работу сотрудников в зависимости от того, насколько выросло использование наших услуг пользователями. Поэтому мы, так сказать, не бежали впереди собственной тени, и теперь нам не нужно корректировать свою деятельность.
Значит, за последний год вы ни секунды не колебались насчет того, не пора ли и вам начинать сокращения?
Сокращений даже в мыслях не было.
А о замедлении темпов набора персонала думали?
Тоже нет. Мы и так всегда были осторожны в этом смысле. Если нам не нужны люди, мы их не нанимаем. В каком-то смысле эта ситуация даже лучше – поскольку другие компании сейчас нанимают меньше сотрудников, у нас немного расширились возможности выбора персонала. Мы можем принимать более гибкие решения: кого нанимать, нанимать ли вообще, и когда именно заполнять определенные должности. С точки зрения работодателя ситуация на рынке труда стала намного лучше. Всё больше людей ищут, что делать дальше.
С другой стороны, стоимость компаний в технологическом секторе за последний год значительно снизилась. Компания Wise не испытывает искушения немного осмотреться по сторонам на предмет того, нельзя ли купить подешевле какую-нибудь технологическую компанию и, таким образом, расшириться в новом направлении?
Мы и так следим, что происходит вокруг. В целом, мы не являемся активными покупателями других компаний. Хотя мы и приобретали другие фирмы, но очень мало и для очень конкретных целей.
Недавно, наверное, уже год назад, мы купили одну индийскую компанию – и именно для того, чтобы у нас была возможность оказывать более высококачественные услуги в Индии с соответствующими лицензиями. Если у нас будет очень четкий вариант использования такой компании, мы обязательно его рассмотрим. В целом у нас не возникает мысли, что мы должны расширяться из-за того, что предприятия сейчас очень дешевые. Мы по-прежнему стараемся прислушиваться к тому, что нужно нашим клиентам и нужно ли им это именно от нас или же они могут получить это откуда-то еще.
До сих пор вам удавалось расти довольно быстрыми темпами: в 2023 финансовом году, который для вас заканчивается в марте, ожидаемый рост доходов составляет 70%, чему способствует рост процентных доходов. Если я не ошибаюсь, общая выручка должна составить около миллиарда евро. Это правильный порядок цифр?
Очевидно, вы сами сделали этот расчет. Полагаю, что это так и есть.
Сколько еще вы сможете расти такими быстрыми темпами, хотя бы на 30%? Не достигните ли вы предела в конце концов?
Я бы разделил эту тему на две составляющие. Наш рост по-прежнему зависит от клиентов: мы создаем продукт, который оказался полезным, поэтому у нас появляется всё больше и больше клиентов, которые получают от него пользу. За последний квартал к предыдущим миллионам добавился один миллион новых клиентов. Если за один квартал еще миллион человек пройдут через процедуру идентификации клиента KYC («Знай своего клиента“ – примечание редакции), то это действительно будет способствовать нашему росту. В каком-то смысле этот процесс находится под нашим контролем: чем лучше продукт мы создадим, тем больше пользователей к нам придет и тем больше будет использоваться наш сервис.
Некоторые компоненты находятся вне нашего контроля: например, то, как центральные банки повышают процентные ставки.
Во время выхода компании Wise на биржу одним из направлений расширения вашего бизнеса было привлечение компаний и их больших денежных потоков в компанию Wise. Это направление также развивается: если в последнем квартале бизнес-клиенты составляли чуть более четверти от общего объема, то есть 28%, то двумя годами ранее в то же время этот показатель был несколько меньше – 23%. Кажется, большого прорыва здесь все-таки еще нет. Довольны ли вы сами такими темпами развития бизнеса компаний или ожидания были выше?
Как вы упомянули, доля наших бизнес-клиентов в общем объеме росла немного быстрее, чем активность частных клиентов. Но как вы сами видите, если общая сумма растет примерно на 60–70% в год, то в некотором смысле экзистенциальная проблема доли наших бизнес-клиентов заключается в том, что объем активности частных клиентов просто растет очень быстро. Что касается пропорции, то соблюсти ее довольно сложно.
У нас нет „любимчиков“ среди клиентов. Если платежи начинают выполняться быстрее, то это касается как частных, так и бизнес-клиентов. Если мы можем снизить наши расходы и сделать платежи дешевле, то мы также не будем по-разному подходить к ценообразованию для разных групп клиентов. Я предполагаю, что обе эти группы по-прежнему будут расти, но, поскольку они растут быстро, трудно точно соблюдать их пропорции.
А если оглянуться на последние два года, довольны ли вы ростом объема бизнес-клиентов?
В общем-то, есть повод гордиться тем, сколько мы стали предоставлять полезных услуг, и какое им нашлось применение. Причем как среди бизнес-клиентов, так и среди частных клиентов.
Что касается бизнес-клиентов, каковы предпочтения: это мелкие или крупные компании?
Наши бизнес-клиенты – это, по мировым меркам, довольно небольшие компании, в которых работает до 100 сотрудников. А по эстонским меркам компания с числом сотрудников до 100 человек может уже и не считаться мелкой. Мы всё больше и больше видим, что более крупные компании начинают использовать сервис Wise.
Очень большим компаниям банки предоставляют более прозрачную и дешевую услугу. Если вы хотите договариваться с банком на более-менее равных условиях, то в большинстве стран они начинают идти навстречу компаниям с числом сотрудников от 500–1000 человек. Поэтому в этом секторе потребность в сервисе Wise немного меньше.
Для микропредприятий и малого бизнеса услуги, которые они получают от своих банков, обычно очень дороги. В Эстонии мы более или менее привыкли к хорошим банковским услугам, но я могу смело утверждать, что во многих странах Западной Европы и США ситуация с банковским обслуживанием и простотой его использования для малого бизнеса обстоит очень плохо. Даже хуже, чем для частных клиентов.
В прошлом году валютные рынки были довольно волатильными: сначала доллар резко укрепился по отношению ко всем валютам, потом в сентябре евро начал укрепляться по отношению к доллару. Между тем, во время недолгого правления Лиз Трасс британский фунт рухнул. Идет ли такая волатильность вам на пользу или же во вред?
Когда рынки волатильны или обменные курсы быстро меняются, это дает нашим клиентам повод переводить деньги в ту или иную сторону, но они не делают это ради спекуляции. Им пришлось бы осуществить эту операцию в любом случае. Например, какой-то бизнес импортирует что-то из Индии, и они знают, что хотят
импортировать этот товар, но теперь, когда их деньги стали намного более ценными, они сделают закупку в этом месяце, а не в следующем.
Для нас изменение курсов валют означает, что часть потребности просто наступит раньше, и у нас будет немного больше работы, но потом ее будет немного меньше, поскольку потом клиентам не нужно будет этим заниматься. В краткосрочной перспективе рыночные движения оказывают влияние, но в долгосрочной перспективе эти движения не играют большой роли. Тем, кому нужны деньги в другой валюте, они все равно будут нужны вне зависимости от курса.
Помимо дохода от продаж, в связи с изменением ситуации с процентными ставками, довольно сильно увеличился процентный доход компании Wise (годом ранее этот показатель был отрицательным, а в последнем квартале составил 43,5 млн фунтов. – прим. ред.). Это как-то влияет на характер бизнеса компании Wise?
Характер нашей деятельности зависит от точки зрения наших клиентов. Хранение денег в компании Wise, сформировавшееся почти как побочный эффект от того, что мы перемещаем деньги предприятий по всему миру, также оказалось выгодным для них. В общей сложности в настоящее время мы храним около 9 миллиардов фунтов стерлингов (более 10 миллиардов евро) пользовательских денег. Теперь, когда процентные ставки выросли и центральные банки платят в некоторых валютах 3–4% годовых, мы также зарабатываем проценты с тех денег, которые мы пытаемся передавать в различных местах либо в виде денег, либо в качестве более высококачественных услуг.
На этой неделе компания Wise изменила фирменный стиль, сменив синий цвет логотипа на зеленоватый. На этой же неделе нечто подобное сделала и компания Nokia, обновив свой логотип, чтобы раз и навсегда избавиться от имиджа производителя мобильных телефонов. Является ли это частью более крупного изменения для компании Wise, – или же это скорее косметическая перемена? Зачем это вообще нужно?
В некотором смысле, для нас это шаг в целой череде действий. Возможно, вы помните, что около двух лет назад мы сменили название. Это было действительно большое мероприятие. Раньше мы называли себя TransferWise, что указывало на то, что это умный платежный сервис, но теперь мы выполняем гораздо больше услуг, чем просто платежи. Вот почему мы упростили наше название.
Следующий шаг – продвинуть нашу визуальную идентичность на шаг вперед. Это не очень большие изменения, – зеленые оттенки будут немного теплее, чем синие, и, возможно, наполнены энергией немного больше.
В них больше цвета денег.
Лишь в некоторых странах.
Давайте переместимся во времени почти на десять лет назад. Под названием TransferWise вы приобрели известность и привлекли внимание, прогуливаясь полуголыми по финансовым кварталам Лондона и Нью-Йорка, демонстрируя, что все комиссионные сборы компании прозрачны, нет скрытых платежей, а также то, что вы идете наперекор крупным банкам. Такие смелые партизанские маркетинговые уловки уже ушли в прошлое, стала ли компания Wise зрелой и немного скучной, – и значит, пришло ли время безопасных и удобных решений?
Мы по-прежнему выбираем подходящий инструмент для выполнения задачи, не так ли? Спасибо, что назвали это „партизанским маркетингом“. В этом нет ничего ошибочного или неправильного, если он передает „мессидж“. Возможно, теперь у нас появилось больше инструментов.
Сегодня тоже есть некоторые прорывы, например с разоблачением тех же скрытых комиссий. Мы зашли так далеко, – будь то благодаря этому партизанскому маркетингу или же другой работе, — что несколько лет назад Европейский парламент принял закон, запрещающий банкам внутри Европы скрывать комиссии в обменном курсе.
Партизанский маркетинг, безусловно, в некоторых отношениях может быть полезен, но для решения проблемы мы получим больше пользы от изменения законов.
В заключение задам один вопрос, не касающийся компании Wise. По какому принципу вы выбирали кандидата на парламентских выборах?
Меня очень раздражало, что в 9:04 я все еще не мог проголосовать, поскольку не мог скачать приложение для голосования. Я уже был готов написать на адрес электронной почты abi@valimised.ee, но, к счастью, около 9:08 у меня появилась возможность скачать его на свой компьютер с системой Linux, я идентифицировал себя с помощью Mobiil-ID, – и выбор был сделан.
Не знаю, красиво ли это – рассказывать о том, кого я выбрал. Пожалуй, самым интересным для меня в этот раз было то, что я выбрал очень молодого человека, – наверное, почти на 20 лет моложе себя (Кяэрманну 42 года. – прим. ред.). Я сделал это сознательно. Он, конечно, еще ничего не добился, но вдруг у него больше энергии...
Может, это и более широкое желание видеть больше молодежи в органах власти?
Да, это нужно.