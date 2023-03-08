ФОТО и ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту грузовик съехал в реку

В 10:58 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Таллиннском шоссе в деревне Мялликвере в Пылтсамаа. Как сообщили спасателям, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате чего грузовик с прицепом проехал через ограждение и частично упал в реку Пылтсамаа.





Спасатели позаботились о безопасности на месте аварии, а скорая проверила состояние здоровья трех человек, находившихся в машинах в момент аварии. Отправлять кого-то в больницу, к счастью, не пришлось.

Транспортному департаменту передали информацию о сломанном ограждении и сложных дорожных условиях.

Как сообщили Delfi в полиции, дорога была заснеженной и водитель не справился с управлением. В кабине находилось двое человек. Медики осмотрели их, но опасных травм не выявили.

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