„Вылезайте из-за печи!“ В Музее оккупации и свободы откроется выставка о 150-летней истории женских движений в Эстонии

История Международного женского дня

В наши дни 8 марта ассоциируется прежде всего с букетами тюльпанов или мимоз, конфетами в подарок коллегам-женщинам, поздравительными открытками, которые дети рисуют своим мамам и бабушкам. В лучших проявлениях этот праздник может быть милым семейным торжеством, в худших - скучным официозом. Но его истоки и первоначальный смысл далеки от обеих этих крайностей.

Во второй половине 19 века в западных странах быстро росла роль женщин в экономике и общественной жизни. Все больше их считали несправедливой положение, при котором они не имеют политических прав, находятся в подчиненном положении по отношению к мужчинам и вынуждены довольствоваться исключительно ролями жены, матери или занятой по хозяйству прислуги (а часто - всем этим в одном лице).

Впервые дата 8 марта оказалась связана с зарождающимся феминистическим движением, когда в 1909 году в Нью-Йорке женщины, сочувствующие социалистическим идеям, организовали 15-тысячную демонстрацию, требуя повысить зарплату, сократить рабочий день, ограничить детский труд и предоставить им право голоса на выборах. Акция получила большой международный резонанс, и в августе следующего года в Копенгагене собрались на конференцию представительницы женских секций социалистических организаций и профсоюзов 17 стран мира.

Представительница Немецкой социал-демократической партии Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать Международный женский день, чтобы иметь возможность публично высказывать свои требования по преодолению политической и экономической дискриминации женщин.

Первоначально праздник не имел фиксированной даты, но в 1917 году было выбрано 8 марта. В тот день (23 февраля по юлианскому календарю, действовавшему в то время в Российской империи) тысячи женщин под лозунгами „Хлеба и мира“ вышли на демонстрацию в Петрограде, что, как считают, стало первым толчком к свержению царского режима.В память об этом в 1921 году 2-я Коммунистическая женская конференция установила именно 8 марта как дату Международного женского дня.

Наряду с немками Кларой Цеткин и Розой Люксембург и француженкой Инессой Арманд, важной фигурой в женском социалистическом движении в то время была уроженка Петербурга Александра Коллонтай. Примечательно, что интерес к социальным проблемам и, особенно, к тяжелому положению женщин, возник у Коллонтай после того, как она в 1896 г. побывала вместе с мужем на Кренгольмской мануфактуре в Нарве. Почти половину работников там составляли женщины, вынужденные трудиться в крайне тяжелых условиях, по 18 часов в день вдыхая загрязненный воздух, от которого у многих быстро развивался туберкулез.

Именно с именем Коллонтай связаны многие решения первых лет советской власти, направленные на всестороннее улучшение положения женщин, большее их вовлечение в экономику и политическую жизнь, избавление от патриархального угнетения. Координировать процесс эмансипации женщин должны были созданные по инициативе Коллонтай т. н. женотделы - особые отделы при Центральном комитете и местных органах коммунистической партии. Возглавляли их женщины-коммунистки.

Начиная с 30-х годов сталинский СССР все больше разворачивался в сторону „традиционных ценностей“. Проявлениями этого стали упразднение женотделов (1930 год), криминализация абортов (1936 год, отменена в 1955 году) и значительное осложнение процедуры разводы (1944 год, эти нормы были существенно смягчены лишь во 2-й половине 60-х годов). Вопреки декларируемому гендерному равенству в фактически высший орган власти в СССР - Политбюро компартии - между 1920 и 1990 годами входила всего одна женщина - министр культуры Екатерина Фурцева в 1957-1961 годах. Знаком отказа от „сталинского наследия“ можно считать и официальное объявление начиная с 1965 года 8 марта выходным днем.