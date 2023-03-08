„Вылезайте из-за печи!“ В Музее оккупации и свободы откроется выставка о 150-летней истории женских движений в Эстонии(1)
Новая временная выставка „Вылезайте из-за печи!“, откроется завтра, 9-го марта, в Музее оккупаций и свободы Vabamu. Она посвящена истории женских движений Эстонии за последние 150 лет. Об истории Международного женского дня и почему вам обязательно стоит посетить выставку - в материале RusDelfi.
Выставка о 150-летней истории женских движений в Эстонии
Кураторы временной выставки „Вылезайте из-за печи!“ обращают внимание на то, что в Эстонии и в наши дни сохраняются высокий гендерный разрыв в оплате труда в ущерб женщинам и разрыв в образовании в ущерб мужчинам, высокий уровень насилия в отношении женщин, большое количество самоубийств среди мужчин и т.д.
Временная экспозиция откроется завтра, 9 марта, в Музее оккупаций и свободы Vabamu. С ее помощью музей надеется внести свой вклад в создание более равноправного общества, давая возможность женщинам сделать более смелый выбор, а мужчинам - справиться со своей более чувствительной стороной. Выставка рассчитана на всевозможные целевые группы, поскольку от более равноправного общества выиграют все.
„В истории Эстонии есть влиятельные женщины, которые помогали строить демократию, но чьи имена, к сожалению, не упоминаются в учебниках истории“, - сообщается на странице Музея оккупаций и свободы Vabamu.
„Лилли Субург находилась в тех же комнатах, что и Карл Роберт Якобсон и Якоб Хурт. Мари Раамот и Минни Курс-Олеск тоже сидели в тех же залах заседаний, где присутствовали Константин Пятс и Луи Олеск, - говорится в описании экспозиции. - В независимой и свободной стране женщины также должны быть независимыми и свободными – это понимание является частью процесса строительства демократии со времен национального пробуждения Эстонии, то есть уже 150 лет“.
Новой выставкой Vabamu хочет дать забытым историей женщинам достойное и равное место рядом с мужчинами, которых мы все знаем и считаем великими деятелями истории нашей страны.
Больше информации о выставке можно найти здесь.