Избирательная комиссия пересчитала голоса. Смотрите результаты!

Из 966 129 человек, имеющих право голоса, в выборах Рийгикогу принял участие 613 801 избиратель. После проверки голосов, отданных дважды, был засчитан 312 181 электронный голос. 301 620 избирателей проголосовали посредством избирательного бюллетеня на избирательных участках. Таким образом, окончательная явка составила 63,7 %.

Действительных бюллетеней было 610 299. Недействительных бюллетеней был 3501. Кроме того, один электронный голос был недействительным.

Жалобу Республиканской избирательной комиссии можно подать в течение трех дней с момента осуществления оспариваемой процедуры или решения. Окончательные результаты голосования будут объявлены после разрешения всех жалоб.

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