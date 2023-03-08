ГРАФИК | Рост количества вакантных должностей замедлился

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, в четвертом квартале 2022 года вакансий хоть и было больше, чем годом ранее, однако их рост замедлился. „Если в третьем квартале вакантных должностей было на 15% больше, чем в тот же период 2021 года, то в четвертом квартале рост остановился на уровне скромных 1,7%“, — сказал он.

Общее число как вакантных, так и занятых должностей в четвертом квартале 2022 года составило 630 825, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (1897), в образовании (1599), а также в государственном управлении и обороне (1493).

Из всех вакансий 38% было в публичном секторе. „Самой высокой доля вакантных должностей была в сфере государственного управления и обороны, а также финансовой и страховой деятельности, и самой низкой — в сельском хозяйстве, а также транспорте и складском хозяйстве“, — добавил аналитик.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81,7%), в том числе в Таллинне (74,1%), далее следуют Тартуский (4,9%) и Ида-Вируский (3,4%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Вильяндиском уездах, а самой низкой — в Хийуском и Валгаском уездах.

В четвертом квартале на работу было принято 40 272 человека и уволено 46 280 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с четвертым кварталом 2021 года на 4%. „По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной деятельности и дополнительных услуг. По инициативе работодателя уволены 6734 работника, или 15% от общего количества уволенных“, — добавил Таркиайнен.