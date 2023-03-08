08.03.2023, 10:15
Музыкант, высмеявший страну, не боится тюрьмы: я могу творить и там(44)
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Судебное разбирательство, которое начнется в конце марта, покажет, является ли исполнение песни на мотив государственного гимна Эстонской Республики с использованием крепких выражений осквернением государственного символа, пишет Eesti Päevaleht.
Обвинение направило в суд дело Юри Кивита (54 года), которого обвиняют в оскорблении официального символа Эстонской Республики. В эстонской судебной практике есть случаи с доказанной виной по части осквернения государственного флага, обвинение в осквернении государственного гимна является первым случаем.