Музыкант, высмеявший страну, не боится тюрьмы: я могу творить и там

Обвинение направило в суд дело Юри Кивита (54 года), которого обвиняют в оскорблении официального символа Эстонской Республики. В эстонской судебной практике есть случаи с доказанной виной по части осквернения государственного флага, обвинение в осквернении государственного гимна является первым случаем.