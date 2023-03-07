07.03.2023, 18:17
В Таллинне у более 1600 домохозяйств пропало электричество. Elektrilevi обещает восстановить подключение в течение часа(2)
ФОТО: | Õhtuleht
В таллиннском районе Мустйыэ более 1600 домохозяйств остались без электричества. По данным Elektrilevi, подача возобновится в течение часа-двух.
Попавшая под отключение территория простирается от Кристийне до Хааберсти, это в общей сложности 1634 домохозяйства.
По словам Elektrilevi, ликвидация неисправности все еще продолжается, и, вероятно, это неисправность кабеля. По оценкам Elektrilevi, электричество вернут через час или два.