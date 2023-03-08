ГРАФИКА | Ей меньше платят, но она образованнее: женщина Эстонии в цифрах

Женщины Эстонии - общая информация и семейное положение

Согласно последней переписи населения, то есть по состоянию на 31.12.2021, средний возраст эстонской женщины составляет 44,8 года. Это на пять лет выше, чем средний возраст эстонского мужчины - женщины живут дольше.

В Эстонии женщин больше, чем мужчин, но эта разница кажется небольшой - в стране проживает 698 398 женщин и 633 426 мужчин. Доля женщин в населении составляет 52,4, однако она неравномерно распределена по возрастным группам. Так, среди молодого населения больше мужчин. А вот в возрастной группе „51+“ женщин действительно больше.В браке состоит всего 203 868 женщин, незамужних - 171 241.