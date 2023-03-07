Рождение коалиции не за горами? Eesti 200 приняла предложение реформистов вступить в коалиционные переговоры

По словам председателя партии Лаури Хуссар а, отправной точкой коалиционных переговоров Eesti 200 является получение обзора текущего состояния государственных финансов и возможностей следующего правительства в ответственной подготовке государственного бюджет а.

„Ратующий за инновации электорат дал этой коалиции мощный мандат, и мы вступим в коалиционные переговоры, чтобы реализовать его“, — сказал председатель Eesti 200 Лаури Хуссар.

„Избиратели дали нам мандат на принятие важных решений, и Eesti 200 очень серьезно относится к этой задаче“, - сказал Хуссар. Правление Eesti 200 утвердило переговорную делегацию, в которую входят председатель партии Лаури Хуссар, заместитель председателя Кристина Каллас и члены правления Маргус Цахкна и Марек Ин Рейна. Делегация будет дополняться в соответствии с тематикой переговоров.

