Экономика
07.03.2023, 21:39

Swedbank прогнозирует замедление роста цен во второй половине года. А что будет с зарплатами?

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Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В феврале цены выросли на 17,6% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим месяцем потребительская корзина выросла на 0,6%.

Наибольший вклад в рост цен в феврале внесли энергоносители. Пятая часть роста цен была обусловлена повышением цен на электроэнергию. Прошлой зимой государственные субсидии на электроэнергию для домохозяйств были более щедрыми, чем в этом году.

Охлаждение рынка недвижимости и рост предложения съёмных квартир привели к снижению цен на аренду. По сравнению с сентябрем прошлого года цены на аренду жилья снизились на одну десятую.

Цены на продукты питания за год выросли на четверть. Падение цен на продовольственное сырьё и энергоносители отражается на продуктовых ценах с задержкой. Согласно опросу Института конъюнктуры, эстонские производители продуктов питания не планируют повышать отпускные цены в ближайшие месяцы. Однако продуктовые магазины ожидают дальнейшего роста цен. Это может быть связано с заметным снижением рентабельности розничной торговли продуктами питания. Согласно предварительным данным Департамента статистики, общая прибыль супермаркетов и продуктовых магазинов в прошлом году упала на 98%.

Помимо продуктов питания, подорожали алкоголь и табак. С 1 января повысился акциз на табак и закончилось освобождение от акциза на табачные жидкости. Табак с более высокой налоговой ставкой постепенно поступает в магазины.

Рост цен замедлится во второй половине года

Замедление экономической активности, снижение покупательной способности населения и рост безработицы снижают спрос на различные товары и услуги. Снижение цен на энергоносители, различное сырьё и международные перевозки также способствуют замедлению роста цен.

В 2023 году, по прогнозам Swedbank, цены вырастут на 9%. Наибольший вклад внесёт рост цен на продукты питания. Swedbank прогнозирует, что средняя чистая заработная плата будет расти в соответствии с ростом цен, то есть на 9%.

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