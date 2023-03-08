„Никто не бросил даже косого взгляда“. Как россиянка Мария преподает русский язык в Южной Эстонии

Впервые попав в Эстонию 13 лет назад, Мария сразу почувствовала: „это мое место“. В докторантуре Тартуского университета круг ее научных интересов состоял из писателей первой волны эмиграции. Диссертация по Георгию Иванову до сих пор ждет своего завершения. Тем временем Мария устроилась преподавать русский язык.

„Сразу хотела именно в эстонскую школу, в маленькое местечко, чтобы не было выбора кроме как заговорить на эстонском. Первых пять лет проработала в Паламусе — школе, где учился знаменитый писатель Оскар Лутс, краеугольный камень эстонской юношеской литературы“.

Сейчас Мария преподает в школе Рынгу — это в Южной Эстонии. У нее постоянный вид на жительство, высшая категория владения эстонским и минимум три книги для параллельного чтения: на русском, эстонском и английском. Иногда и на финском. „Язык — лучший фитнес для мозга, — считает Мария. — Всем советую. Сейчас для снятия стресса взялась за итальянский, хоть и не собираюсь там жить“.

...В маленькой школе Рынгу, где работает Мария, второй иностранный — только русский. В Паламусе предлагали и немецкий, но его выбирали гораздо реже.