„Все, кина не будет!“ Принято окончательное решение об экспозиции российского танка в Йыхви

„Всё, кинA не будет! Йыхвиское правительсво решило: 4-против экспозиции танка и 1-за“, - сообщил на своей странице в Facebook член волостной управы Йыхви Сергей Андреев.

„Я против того чтобы танк был экспонирован у нас в Йыхви или где то ещё, - высказался он. - Не понимаю цели этой акции. Как бы ее ни пытались объяснить“.

Далее в тексте, отсылая к августовским событиям в Нарве, Андреев говорит о том, что буквально недавно из общественного пространства власти убрали один танк-памятник, а теперь хотят выставить „реальную машину“.

„У меня было время поговорить со своими избирателями, среди них и эстонцы и русские, не слышал ни от от кого, что им эта идея нравится или они ее поддерживают, - сообщил Андреев. - Так что придерживаюсь мнения, что мы должны прислушиваться к мнению населения и не расслаивать общество. Желание экспонировать танк в публичном пространстве можно трактовать по разному и, если посмотреть, в обществе так и происходит“.



Андреев также упомянул, что выставление данного танка напоминает ему „ голову поверженного врага на пике, что является предупреждением (но кому?) и главным боевым трофеем“.

В комментариях Андреева поддержали и поблагодарили за „верное решение“.

В четверг, 2 марта, подбитый на территории Украины российский танк Т-72, который экспонировался на площади Вабадузе в Таллинне, был увезен на хранение.

Изначально Министерство обороны планировало, что из Таллинна танк отправится в „турне“ по городам Эстонии, но в итоге некоторые города отказались от такого экспоната.

Предложение о сотрудничестве было сделано Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну. 1-го марта Йыхви, Нарва и Раквере поставили в известность, что не хотят видеть на своей территории, включая волости, подбитый российский танк.