Поздравляем! Трое молодых эстонских предпринимателей попали в престижный список Forbes(6)
Бизнес-журнал Forbes выбрал для своего списка „30 моложе 30“ трех эстонских предпринимателей: Каарела Коткаса, Мадиса Лехтметса и Робина Салуокса, пишет Ärileht.
„От устойчивости до безопасности — эти предприниматели из списка Forbes 30 в возрасте до 30 лет находят уникальные способы сохранения окружающей среды и цифровой безопасности“, — объясняет Forbes включения в список Каарела Коткаса.
Издание отмечает, что Коткас в 2015 году основал компанию Veriff, занимающуюся разработкой технологий идентификации личности, и за восемь лет выстроил из нее единорога стоимостью 1,5 миллиарда долларов.
За свою деятельность в Veriff Коткас в этом году также получил из рук президента Орден Белой звезды.
По словам Коткаса, получение ордена стало для него большой честью и неожиданностью. „Потребовалось некоторое время, чтобы понять, чем я заслужил такую честь. Я думаю, это потому, что я только в начале своего пути, и все замечают, насколько большую проблему мы решаем в Veriff в глобальном масштабе и какую роль в этом играет Эстония“, — сказал Коткас в феврале.
В прошлом году удалось увеличить оборот в Veriff более чем в 2,3 раза, и Коткас подтверждает, что стремительное движется вперед продолжается.
Выдающийся молодой человек в финансовом секторе: Робин Салуокс
Его стартап eAgronom собрал 12 миллионов долларов на создание программного обеспечения, которое позволяет фермерам управлять своим углеродным следом и зарабатывать, продавать и обменивать ценные углеродные кредиты, чтобы повысить устойчивость своих ферм и получать дополнительный доход от углеродных кредитов, отмечает Forbes.
На конец 2022 года в eAgronom работало 36 человек.
Выдающийся молодой человек в промышленном секторе: Мадис Лехтметс
Remato, соучредителем которой является Лехтметс, предоставляет программное обеспечение для управления строительными компаниями, и Forbes отмечает, что на сегодняшний день компания привлекла более 2 миллионов долларов финансирования.
Сегодня он уже не работает руководителем компании, так как в начале года объявил о своей отставке и уходе на отдых. „Я не буду вдаваться в подробности, но главная причина в том, что я выгорел и просто почувствовал, что мне нужно что-то еще в жизни. Принять решение было непросто, но необходимо. И не поймите меня неправильно, это позитивное изменение“, — сказал Лехтметс в посте на LinkedIn.
Он руководил Remato, появившейся в 2018 году, с момента основания компании. По его словам, он больше не играет активной роли в управлении компанией, но остается советником в правлении.
В конце 2022 года в Remato работало 8 человек.