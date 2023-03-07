Новости Эстонии
07.03.2023, 12:30

Алар Карис не провозгласил закон о советских памятниках

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Президент Алар Карис не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки к Закону о применении Строительного кодекса, Закону о планировании и Закону о государственном имуществе, поскольку они противоречат Конституции, передает RusERR.

В своем решении глава государства указал, что, согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.

„Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно истолковать однозначно и с помощью общепринятых способов интерпретации“, – отметил Карис.

Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью cоветской власти. „Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен делать предположения о том, что же имелось в виду на самом деле“, – сказал президент.

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