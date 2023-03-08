Госконтроль: государство не обеспечивает сохранения природных ценностей охраняемых лесов

„Я полностью согласен с позицией, представленной министром окружающей среды летом 2022 года, о том, что с данными в области окружающей среды есть проблемы, и что данные ценны, если они актуальны и если мы знаем, как их использовать“, – сказал государственный аудитор Янар Хольм. „ Проблема с экологическими данными нашла подтверждение уже на начальном этапе аудита, посвященного охраняемым лесам, когда мы пытались добиться ясности в отношении правильности площадей заповедников. В ходе аудита выяснилось, что на простой вопрос о площадях охранных зон можно получить ответы, отличающиеся в разы, а уточнение ответов создает больше путаницы, чем ясности. Данной сферой невозможно осмысленно управлять без адекватных и актуальных данных“.

Для обеспечения организации охраны важно иметь представление о том, сколько леса было вырублено в охраняемых лесах. К сожалению, в сфере управления Министерства окружающей среды эта информация не собирается.

Аудит также показал, что проблемы с незащищенностью природоохранных ценностей, составлением планов организации охраны и оценкой воздействия рубок в охраняемых лесах, выявленные в ходе аудита Госконтроля 15 лет назад, продолжают оставаться нерешенными.

По мнению Госконтроля, последствия вырубки леса недостаточно описаны или оценены ни в правилах охраны, ни в планах организации охраны, ни в ходе государственного мониторинга окружающей среды. В такой ситуации Департаменту окружающей среды следовало бы оценивать последствия рубки для каждого разрешения на рубку отдельно, хотя совокупный эффект рубок во всей охранной зоне нельзя определить, оценивая одну рубку. Об уже вырубленных площадях имеется собранная лишь пару лет назад обобщенная информация обо всех лесах в виде статистической инвентаризации лесов, которая не содержит отдельных сведений о вырубках охраняемых лесов. Хотя, по мнению Министерства окружающей среды, этого достаточно для организации охраны лесов, Госконтроль остается при особом мнении на этот счет.