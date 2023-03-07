В Эстонии стало больше магазинов Selver, в которых выдаются паспорта

Со вчерашнего дня добавилась возможность заказать получение паспорта в магазины Selver Колде, Торупилли, Кадака, Какумяэ, Саку, Пеэтр, Маарду, Кейла и Виймси. Для получения паспорта в магазине Selver необходимо иметь при себе действительный документ; если у человека нет действительного документа, то выдача паспорта происходит только в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.

Старший комиссар Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам пояснила, что, как и ожидалось, интерес людей к получению документа в расположенном недалеко от их дома магазине, высок. „К настоящему времени в течение полутора месяцев существует возможность получения паспорта в пяти Таллиннских магазинах Selver, а также в Пярнуском Selver, и этой возможностью воспользовались многие люди, заказавшие паспорт. Разумеется, для людей это удобно - совместить получение нового документа с повседневными делами, а не идти специально для этого в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, поэтому мы сотрудничаем с предприятиями Hansab и Selver, чтобы уже в ближайшее время еще больше расширить круг магазинов, выдающих паспорта,“ - сказала Абрам.

В феврале была временно приостановлена выдача в магазинах Selver ID-карт и других документов, которыми можно пользоваться в цифровой среде. Департамент полиции и пограничной охраны восстановит предоставление этой услуги при первой возможности, чтобы, кроме паспортов, в ближайшем будущем в магазинах Selver можно было получать также ID-карты, Digi-ID и карты вида на жительство.

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