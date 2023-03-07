Трагическое происшествие в Пярну: халатность приводит к печальным последствиям

В ночь на воскресенье центр управления G4S получил из многоквартирного дома в Пярну сигнал пожарной тревоги. Поскольку дозвониться до контактного лица не удалось, на место происшествия был отправлен патрульный охранник. Через некоторое время в центр перезвонили и сообщили, что датчик сработал, так как в одной из квартир действительно произошел пожар, на месте работают спасатели.

„По словам прибывшего на место происшествия патрульного охранника, умный датчик сработал из-за пожара, начавшегося в соседней квартире: дым проник и в ту квартиру, где был установлен датчик“, – сообщил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

По имеющейся информации, погиб жилец квартиры, в которой вспыхнул пожар. По предварительным данным Спасательного департамента, причиной пожара стало неосторожное курение; согласно первичной оценке, в квартире не было дымового датчика. „В многоквартирных домах, то есть в зданиях, в которых живет много семей, следует иметь в виду, что даже если сам человек осторожен, несчастный случай может произойти у кого-то другого, и даже если огонь не распространяется быстро, быстро распространиться может угарный газ, который за довольно короткое время может привести к очень серьезному отравлению. Этот трагический случай – наглядный пример того, как маленький датчик дыма и угарного газа может спасти нам жизнь“, – отметил Пярьяла.

Помимо этого, сигнал пожарной тревоги поступил в центр управления и из многоквартирного дома, находящегося в центре Тарту: арендатор забыл на электрической плите пластмассовый френч-пресс, который в результате расплавился и задымился.

Неожиданный сигнал тревоги поступил и из серверной одного таллиннского офисного здания: в блоке питания компьютера произошло короткое замыкание, и он задымился. Благодаря наличию датчика дыма и угарного газа оба происшествия не привели к серьезным последствиям.