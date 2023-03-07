ПАРАДОКС | EKRE заявляет о нечестности э-голосования, а сама подтасовывает результаты опроса на своем сайте

В опросе людям предлагалось ответить, были выборы в Рийгикогу по их мнению честными или нет. Изначально варианты ответов в опросе звучали как „точно нет“, „были“ и „не могу сказать“. За самый популярный вариант, что выборы были честными, было отдано более 5000 голосов. Однако в какой-то момент голоса с этой строчки стали исчезать, в результате чего осталось около 400 голосов.

Также была изменена и формулировка вариантов ответа. Теперь имеются такие варианты, как „были сомнительными“ и „казались честными“, а вариант „были“ и вовсе исчез.

Как мы уже писали ранее, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) направила запрос информации в государственную избирательную службу, в котором просит обнародовать информацию, хранящуюся в журналах электронной избирательной системы, а также информацию о разработчиках системы и лицах, непосредственно получающих доступ к ней.

Подробный обзор выборов читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.