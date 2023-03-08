ГРАФИКИ | Продукты питания в Эстонии становятся все дороже

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с февралем 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, — от общего повышения индекса они составили треть. Из продуктов питания более всего подорожали сахар (104,2%), мука и крупы (49,7%), соусы (48,9%) и яйца (44,8%). Изменения цен, связанные с жильем, от общего повышения индекса составили четверть. Твердое топливо было дороже на 66,7%, поступившее в дома электричество — на 63,8%, тепловая энергия (отопление) — на 36,2% и газ — на 11,8%. Транспорт составил от повышения индекса менее одной десятой. Бензин был дороже на 4,5% и дизельное топливо — на 14,3%.