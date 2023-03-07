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07.03.2023, 12:44

Чем заинтересуют Каю Каллас возможные партнеры по коалиции? Русская карта и дорогие обещания

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Равного распределения министерских постов не будет
В воскресенье первым из лидеров партий Каю Каллас поздравил председатель СДП Лаури Ляэнеметс, преподнеся букет красных роз.
В воскресенье первым из лидеров партий Каю Каллас поздравил председатель СДП Лаури Ляэнеметс, преподнеся букет красных роз.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Партия „Эстония 200“ (Eesti 200) в отличие от Социал-демократической партии и партии Isamaa может не беспокоиться по поводу того, пригласят ли ее в коалицию, пишет издание Eesti Päevaleht.

На момент написания статьи Кая Каллас еще не предложила сформировать коалицию социал-демократами и Eesti 200. Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение.

В воскресенье народ четко дал понять, кто, по его мнению, должен управлять страной в предстоящие четыре года: Партия реформ, партия „Эстония 200“ и Социал-демократическая партия. Партия реформ одержала убедительную победу и получила по сравнению с выборами 2019 года три дополнительных мандата, а Кая Каллас, набравшая 31 818 голосов, установила личный рекорд. И это в ситуации, когда мы столкнулись с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, энергетическими проблемами, войной и беженцами. Все это свидетельствует о том, что народ возлагает на новое правительство большие надежды. На Партию реформ налагаются большие обязательства, что подтвердила и Кая Каллас, сказав: „Это возлагает на нас очень большую ответственность и призывает идти на уступки“.

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