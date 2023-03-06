ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: Я сказал Кае Каллас по телефону, что соцдемы открыты предложениям Партии реформ

На заседании правления социал-демократов соцдемы говорили о выборах и их результатах. „Мы продолжили обсуждение возможностей и важных тем социал-демократов, если вдруг нам предложат вступить в коалиционные переговоры“, — сказал Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, сегодня он разговаривал с Каллас, но разговор ограничился короткими и разрозненными темами.

„Главная дискуссия шла о том, будут ли социал-демократы вообще готовы, если Партия реформ захочет сделать нам какие-то предложения, и мы подтвердили эту готовность. Я также упомянул некоторые из наиболее важных тем: заработная плата, которую мы отстаивали на выборах, региональное развитие и „зеленые“ вопросы, которые важны для соцдемов. Никаких переговоров или консультаций не было, это был просто телефонный звонок, и предложений пока нет“.

По словам Ляэнеметса, важными темами для соцдемов являются не „красные линии“, а зеленые, которые могут быть важны и для коалиции. „Я считаю, что если возможные партнеры по коалиции в какой-то момент согласятся и им понравятся наши идеи, то мы можем сказать, что мготовы принять предложение, когда оно будет сделано“, - сказал он.

Он добавил, что соцдемы будут выбирать партнеров по коалиции не столько исходя из партии, сколько исходя из того, что коалиция будет открыта для сотрудничества с Европой, НАТО и союзниками. Также важно поддерживать и защищать основные права людей и заботиться о достойном уровне жизни. „Если мы также подумаем о высокой явке избирателей или о том, почему Партия реформ получила так много голосов, то это был страх перед крайне правыми, и причина, по которой они были избраны, заключается в том, что люди живут плохо. Это очень важная тема для социал-демократов с мировоззренческой точки зрения и с точки зрения будущего Эстонии“, — сказал Ляэнеметс.

Подробные результаты выборов в Рийгикогу ЗДЕСЬ.