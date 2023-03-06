Koos: Айво Петерсон задержан на границе. Полиция: после проверки он въехал в Эстонию

Напомним, что лидер движения „Koos“, баллотирующийся в Рийгикогу по спискам Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) перед выборами побывал сначала в Москве, а затем уехал в оккупированный Россией Донецк. Из поездки его должны были встретить его соратники из Нарвы, но так и не дождались.

Ранее глава МВД Лаури Ляэнеметс заявлял, что деятельность Петерсона является провокационной и представляет угрозу для безопасности Эстонии. И скорее всего у него есть связи с кремлевскими спецслужбами, иначе он никак не смог бы попасть на фронт на Донбассе через Россию.

Юлия Соммер также сообщает, что движение „Koos“ нашли адвоката для Айво и он уже находится вместе с ним.

Однако пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщает, что Айво Петерсон не был задержан. Он действительно прибыл в Нарвский пограничный пункт для въезда в Эстонию, и был направлен на дополнительную пограничную проверку.

Как информировали Delfi из Департамента полиции и погранохраны в начале десятого вечера, Айво Петерсона пропустили в Эстонию.

„По состоянию на 21 час дополнительный пограничный контроль был проведен и А.Петерсон въехал в Эстонию“, - сообщила пресс-секретарь департамента Леана Лойде.

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