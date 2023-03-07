Новый рекорд. Еще никогда на банковских счетах частных лиц не было так много денег(6)
Несмотря на сложную ситуацию в экономике, растущий ставку Euribor и продолжающуюся инфляцию, на банковских счетах жителей страны, а также живущих в Эстонии иностранных резидентов находится рекордное количество денег, пишет издание Delfi Ärileht.
Никогда ранее на банковских счетах частных лиц не было так много денег, как 31 января 2023 года. С мая прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд — 11,181 миллиарда евро — объем личных денег слегка уменьшился. В конце 2022 года на банковских счетах имелось 11,122 миллиарда евро, но уже месяц спустя сумма увеличилась на 75,9 миллиона евро. Новый рекорд — 11,198 миллиарда евро. Домохозяйства нерезидентов внесли еще больший вклад, также установив новый рекорд: 2,157 миллиарда евро, которые имелись по состоянию на 31 декабря 2022 года, за месяц выросли до 2,259 евро, увеличившись на 102,5 миллиона евро. Очевидно, что их имущество в Эстонии распределяется крайне неравномерно.
Существенно уменьшился на банковских счетах объем денег сектора государственного управления, за месяц он сократился на 430,8 миллиона евро, и составляет сейчас 1,247 миллиарда евро.
Объем денег предприятий (которые не являются финансовыми учреждениями) уменьшился за месяц на 36 миллионов евро, и по состоянию на 31 января исчислялся 10,2 миллиарда евро. В целом сумма денег, имеющихся на банковских четах иностранных нефинансовых предприятий уменьшилась на 44,1 миллиона евро и составила 281,5 миллиона евро.