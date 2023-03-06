Ильмар Рааг: я не мог рассчитывать на тех русских, которые голосовали за Петерсона

Какие ожидания у вас были перед выборами?

Они были невысокие, потому что для меня это все впервые. И партия новая. К тому же я почти не вел избирательную кампанию, потому что был в Украине и занимался там своим проектом. Мы поставляли ВСУ передвижные сауны и банно-прачечные комплексы.

У вас прекрасный русский язык, но при этом вы практически не появлялись в русском инфополе. Почему вы не пользовались этой возможностью, как это делал, например, Айво Петерсон?

Даже если бы я вел русскоязычную кампанию, то я не мог бы рассчитывать на тех русских, которые голосовали за него. Потому что идеологически мы слишком разные. Для меня принципиально важно признавать Россию агрессором. Я не могу занимать нейтральную сторону.

Среди русскоязычного населения Эстонии есть люди, которые чувствуют, что всякая критика нынешнего руководства в Кремле является атакой против их русской идентичности. Хотя я так не считаю.

Но ведь не все русскоязычные поддерживают кремлевский нарратив, даже в Ида-Вирумаа.

Согласен. Даже если суммировать голоса Петерсона и Стальнухина, то это все равно не большинство. Есть огромное количество людей, которые думают иначе. Но мне кажется, что если бы я избирался в Ида-Вирумаа, то я бы конкурировал не с ними, а с кандидатами из Eesti 200 или Партии реформ.

Вы ожидали, что Объединенная Левая партии Эстонии наберет столько голосов?

Понятно, что это результат того, что Центристская партия изменила свою политику. До этого было убеждение, что именно они отвечают на все чаяния и волнения русскоязычного населения Эстонии. Однако они тоже заняли в отношении войны довольно принципиальную позицию.

Раньше был один кумир - Сависаар, и многие голосовали за него, а сейчас мы видим, что наши граждане стали искать ту партию, которая отвечает запросам относительно их идеологической позиции.

Ильмар Рааг набрал 1130 голосов по Хааберсти, Пыхья-Таллинну и Кристийне, однако его партия не преодолела 5-процентный барьер. Полные результаты выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ.