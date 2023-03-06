Левая партия и Koos могут расстаться? Председатель Розенфельд: я не знаю, где Петерсон

Мы же все-таки Левая партия, мы - оппозиционеры. Мы считаем, что EKRE представляло оппозицию в данном случае. Оно представляло оппозицию Партии реформ. То есть они как бы хотели чего-то другого. Мы знаем, что после прошлых выборов EKRE и центристы смогли сформировать коалицию после выборов. На мой взгляд, они начали проводить какие-то меры, которые были нужны. Сейчас такой возможности не будет, Партия реформ будет продолжать действовать как главная сила.

Скажите пожалуйста, вы упомянули, что „к сожалению“ центристы и EKRE набрали меньше голосов, чем планировали. Вы им как-то сочувствуете?

Второй компонент - все знают, что мы участвовали в выборах с движением Koos. У нас есть сходства, есть отличия. Отличия в идеологии, но, тем не менее, мы считаем, что они тоже проделали большую работу и этими совместными усилиями... Мы предоставили свой список, а у них не было возможности участвовать в выборах без списка Левой партии. С другой стороны, они активно проводили компанию в Таллинне и Ида-Вирумаа. Поэтому общий наш результат можно считать неплохим. Конечно, от нас никто в Рийгикогу не прошел. Но были люди, которые набрали довольно много голосов. Я набрал в Тарту больше, чем ожидал (651 голос - прим. RusDelfi). Наш представитель Еремин в волости Тарту-Йыгевамаа тоже набрал достаточно неплохо (719 голосов). Поэтому мы считаем, что эти результаты для нас хорошие.

Все знают, что выборы выиграла Партия реформ. К сожалению, центристы набрали меньше, чем ожидали. И EKRE набрали меньше, чем они надеялись. Это общеизвестно. Что касается нас, Левая партия набрала 2,4% голосов. Она не набрала, правда, 5% (квота для прохода в парламент - прим. RusDelfi), но мы считаем, что это результат хороший. Учитывая сложную обстановку, которая была в нашей партии. Сложность состояла в том, что мы два года не имели возможность вообще участвовать в политической деятельности. У нас стерли 1400 человек, мы судились два года за эту партию и в общем лишь в августе этого года мы выиграли судебное дело и получили возможность сформировать список.

Я говорил в прошлом интервью о неоднозначной оценке поездки Петерсона, но, вы знаете, поскольку он не подвергается уголовному преследованию, то ради Бога, что делать. Это, конечно, поведение на грани. Я бы сам и члены нашей партии такую вещь бы делать не стали.

Мне сообщили лидеры движения Koos, вчера сказал Олег Иванов, мы вчера с ним вместе были на ETV+, участвовали в передаче. Он мне сказал, что прокуратура отказалась возбуждать против Петерсона уголовное дело.

На это была сделана ставка. У меня сложное отношение к поездке Айво Петерсона (в оккупированный Донбасс - прим. RusDelfi), но результат такой. Выяснилось, что прокуратура не возбудила против него уголовное дело.

Согласен, это правда. Мы обязаны его вкладу тоже. Помимо него другие люди тоже много набрали - Олег Иванов много получил, Юлия Соммер. В общем, весь список в целом получил довольно много голосов и без этого, но Айво Петерсон внес большой вклад. Но я хочу сказать, что все знают, что есть технология шума и скандала.

Лидером по количеству набранных голосов среди представителей вашего списка стал Айво Петерсон. Можно ли сказать, что преодолением барьера в 2% и получением поддержки от государства ОЛПЭ во многом обязаны ему?

У меня сложное отношение к поездке Айво Петерсона в Донбасс, но выяснилось, что прокуратура не возбудила против него уголовное дело.

Я думаю, что какие-то вещи произошли, делались какие-то шаги, которые непопулярны среди русскоязычного населения. Например, окончательная ликвидация русскоязычного образования и уничтожение советских памятников. К этому русскоязычное население относилось не вполне позитивно. Поэтому русскоязычное население хотело бы какой-то более сбалансированной политики в Эстонии и в этом смысле поддерживало нас, искало какую-то оппозицию. Поэтому оказали доверие нам и движению Koos.

Мы тоже представляем собой оппозицию. Особенно Koos и в какой-то мере мы опирались на русскоязычное население. Koos в особенности. Все знают, что в нынешней ситуации произошел определенный перекос из-за войны.

Почему не стали бы?

Я вам скажу. Я высказывался по поводу войны на Украине и хочу еще раз сказать, что мы не поддерживаем точку зрения таких партий в России, как партии ЛДПР и „Родина“, так называемые партии войны. Они считают, что Украина должна быть частью Российской Федерации. Они попросту считают, что Украины быть не должно. Но это совершенно неправильно, мы такого не можем считать. Есть в России радикалы, но есть и на Украине радикалы. Я тоже должен об этом сказать, что украинские радикалы, которые после переворота февраля 14-го года... Ну, скажем, в Киеве есть проспект Бандеры. Мы тоже этого не принимаем и на Украине происходит столкновение двух групп радикалов - с русской стороны и со стороны Украины, хотя операцию начала Россия, к сожалению. Поэтому мы считаем, что нужно немедленно, как можно быстрее заключать мир и этих радикалов с обоих сторон - не давать им возможность определять ситуацию. Поэтому, скажем, если бы я поехал в Донецк, я бы просто сказал то же самое.

Но в целом, если не с точки зрения закона, а с моральной стороны все-таки вы не осуждаете его поездку?

Понимаете, я не могу влиять. Нас не ставили в известность, у движения Koos есть своя тактика проведения выборов. Ну вот он набрал голоса. Я сторонник более спокойной политики, без скандала.

Вам известно, что сейчас с Петерсоном? Где он находится?

Я сегодня звонил, разговаривал с представителями движения Koos и слышал, что он еще не приехал в Эстонию. Никаких планов мы не знаем, наша часть нашей коалиции, нашего предвыборного списка, мы ничего не знаем.

В прошлом интервью вы говорили о том, что о дальнейшей работе Koos и ОЛПЭ можно будет говорить только после выборов. Сейчас результаты известны, какие у вас планы? Как вы видите сотрудничество или его отсутствие с движением Koos?