Левая партия и Koos могут расстаться? Председатель Розенфельд: я не знаю, где Петерсон
Председатель Объединённой Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Игорь Розенфельд специально для RusDelfi прокомментировал крайне успешные результаты выборов для его политической силы. Также мы обсудили сотрудничество с движением Koos и будущее партии, которая будет получать 30 тысяч евро в год на развитие политической деятельности.
Как вы можете прокомментировать результаты выборов?
Все знают, что выборы выиграла Партия реформ. К сожалению, центристы набрали меньше, чем ожидали. И EKRE набрали меньше, чем они надеялись. Это общеизвестно. Что касается нас, Левая партия набрала 2,4% голосов. Она не набрала, правда, 5% (квота для прохода в парламент - прим. RusDelfi), но мы считаем, что это результат хороший. Учитывая сложную обстановку, которая была в нашей партии. Сложность состояла в том, что мы два года не имели возможность вообще участвовать в политической деятельности. У нас стерли 1400 человек, мы судились два года за эту партию и в общем лишь в августе этого года мы выиграли судебное дело и получили возможность сформировать список.
Второй компонент - все знают, что мы участвовали в выборах с движением Koos. У нас есть сходства, есть отличия. Отличия в идеологии, но, тем не менее, мы считаем, что они тоже проделали большую работу и этими совместными усилиями... Мы предоставили свой список, а у них не было возможности участвовать в выборах без списка Левой партии. С другой стороны, они активно проводили компанию в Таллинне и Ида-Вирумаа. Поэтому общий наш результат можно считать неплохим. Конечно, от нас никто в Рийгикогу не прошел. Но были люди, которые набрали довольно много голосов. Я набрал в Тарту больше, чем ожидал (651 голос - прим. RusDelfi). Наш представитель Еремин в волости Тарту-Йыгевамаа тоже набрал достаточно неплохо (719 голосов). Поэтому мы считаем, что эти результаты для нас хорошие.
Скажите пожалуйста, вы упомянули, что „к сожалению“ центристы и EKRE набрали меньше голосов, чем планировали. Вы им как-то сочувствуете?
Мы же все-таки Левая партия, мы - оппозиционеры. Мы считаем, что EKRE представляло оппозицию в данном случае. Оно представляло оппозицию Партии реформ. То есть они как бы хотели чего-то другого. Мы знаем, что после прошлых выборов EKRE и центристы смогли сформировать коалицию после выборов. На мой взгляд, они начали проводить какие-то меры, которые были нужны. Сейчас такой возможности не будет, Партия реформ будет продолжать действовать как главная сила.
Как вы думаете, почему люди решили голосовать за ОЛПЭ?
Мы тоже представляем собой оппозицию. Особенно Koos и в какой-то мере мы опирались на русскоязычное население. Koos в особенности. Все знают, что в нынешней ситуации произошел определенный перекос из-за войны.
Перекос в каком плане?
Я думаю, что какие-то вещи произошли, делались какие-то шаги, которые непопулярны среди русскоязычного населения. Например, окончательная ликвидация русскоязычного образования и уничтожение советских памятников. К этому русскоязычное население относилось не вполне позитивно. Поэтому русскоязычное население хотело бы какой-то более сбалансированной политики в Эстонии и в этом смысле поддерживало нас, искало какую-то оппозицию. Поэтому оказали доверие нам и движению Koos.
У меня сложное отношение к поездке Айво Петерсона в Донбасс, но выяснилось, что прокуратура не возбудила против него уголовное дело.
Лидером по количеству набранных голосов среди представителей вашего списка стал Айво Петерсон. Можно ли сказать, что преодолением барьера в 2% и получением поддержки от государства ОЛПЭ во многом обязаны ему?
Согласен, это правда. Мы обязаны его вкладу тоже. Помимо него другие люди тоже много набрали - Олег Иванов много получил, Юлия Соммер. В общем, весь список в целом получил довольно много голосов и без этого, но Айво Петерсон внес большой вклад. Но я хочу сказать, что все знают, что есть технология шума и скандала.
Вы считаете, что именно она окупила себя?
На это была сделана ставка. У меня сложное отношение к поездке Айво Петерсона (в оккупированный Донбасс - прим. RusDelfi), но результат такой. Выяснилось, что прокуратура не возбудила против него уголовное дело.
Откуда вы это узнали?
Мне сообщили лидеры движения Koos, вчера сказал Олег Иванов, мы вчера с ним вместе были на ETV+, участвовали в передаче. Он мне сказал, что прокуратура отказалась возбуждать против Петерсона уголовное дело.
Я говорил в прошлом интервью о неоднозначной оценке поездки Петерсона, но, вы знаете, поскольку он не подвергается уголовному преследованию, то ради Бога, что делать. Это, конечно, поведение на грани. Я бы сам и члены нашей партии такую вещь бы делать не стали.
Почему не стали бы?
Я вам скажу. Я высказывался по поводу войны на Украине и хочу еще раз сказать, что мы не поддерживаем точку зрения таких партий в России, как партии ЛДПР и „Родина“, так называемые партии войны. Они считают, что Украина должна быть частью Российской Федерации. Они попросту считают, что Украины быть не должно. Но это совершенно неправильно, мы такого не можем считать. Есть в России радикалы, но есть и на Украине радикалы. Я тоже должен об этом сказать, что украинские радикалы, которые после переворота февраля 14-го года... Ну, скажем, в Киеве есть проспект Бандеры. Мы тоже этого не принимаем и на Украине происходит столкновение двух групп радикалов - с русской стороны и со стороны Украины, хотя операцию начала Россия, к сожалению. Поэтому мы считаем, что нужно немедленно, как можно быстрее заключать мир и этих радикалов с обоих сторон - не давать им возможность определять ситуацию. Поэтому, скажем, если бы я поехал в Донецк, я бы просто сказал то же самое.
Но в целом, если не с точки зрения закона, а с моральной стороны все-таки вы не осуждаете его поездку?
Понимаете, я не могу влиять. Нас не ставили в известность, у движения Koos есть своя тактика проведения выборов. Ну вот он набрал голоса. Я сторонник более спокойной политики, без скандала.
Вам известно, что сейчас с Петерсоном? Где он находится?
Я сегодня звонил, разговаривал с представителями движения Koos и слышал, что он еще не приехал в Эстонию. Никаких планов мы не знаем, наша часть нашей коалиции, нашего предвыборного списка, мы ничего не знаем.
В прошлом интервью вы говорили о том, что о дальнейшей работе Koos и ОЛПЭ можно будет говорить только после выборов. Сейчас результаты известны, какие у вас планы? Как вы видите сотрудничество или его отсутствие с движением Koos?
Знаете, мы не исключаем того, что мы будем сотрудничать. Конечно, то, что мы получили финансирование, возникает вопрос, как мы его будем делить - поровну или не поровну. Я им предлагал делить поровну эту поддержку, потому что они внесли свой вклад и наш список внес вклад. Это всегда бывает среди партнеров по коалициям, даже в парламенте, что есть разные точки зрения, разногласия и надо их урегулировать.
Вы уже обсуждали дальнейшую возможную работу? С Ивановым, например?
Вы знаете, я выступал по телевидению вчера. Я эту возможность не исключаю, что мы будем сотрудничать. Почему? Я вам объясню. Скажем так, есть вещи, которые нам не нравятся. Но если люди будут согласны от каких-то вещей отказаться, то мы можем сотрудничать.
От каких вещей?
Отказаться от каких-то резких вещей, от скандалов.
То есть если Koos пообещает не вести себя таким скандальным образом, как они вели себя сейчас, то сотрудничество возможно?
Мы провели общее собрание в ноябре 2022-го года. Дело в том, что меня назначили замещающим членом правления в августе и моя задача была провести собрание и сдать экономические отчеты. Экономические отчеты мы сдали, собрание провели. Но потом выяснилось, что когда мы проводили собрание, у нас было меньше 500 человек в партии. Но мало кому известно, что предыдущий замещающий член правления по фамилии Линдвалл стерла из списка партии 1400 человек. У нас было 1700 с чем-то, стерли 1400. То есть к моменту, когда я пришел, у нас было 360 человек. Нам поставили условие доведения до 500, мы выполнили, но позже, чем произошло общее собрание. Возможно, нам придется проводить общее собрание, чтобы выбрать правление.
Получается, что Koos больше склоняются к ЛДПР?
Они склоняются к русскому консерватизму. В Эстонии есть EKRE - консервативная партия. В России есть партия „Родина“. Вот она или ЛДПР представляют русский консерватизм. Их идеология (идеология Koos - прим. RusDelfi) некоторых членов, а может быть даже и многих, она по нашему мнению близка к русскому консерватизму. А у нас другая. Мы стоим на европейской левой платформе.
Петерсон должен вернуться и главное, чтобы у него не было проблем с законом, с законами Эстонской Республики
Что будет происходить в ближайшее время? Сегодня, завтра, на неделе?
Мы соберемся, обсудим итоги. Они проводили активную работу. Мы работали и они работали. Поэтому наша коалиция сыграла свою роль. Поэтому мы должны поговорить по результатам выборов и думать, как двигаться дальше. Они, может быть, будут свою партию оформлять, а мы, может быть, свою.
Все-такие склоняетесь к тому, что вы разделитесь в конечном итоге?
Да. Но мы посмотрим, я не могу окончательно сказать, мы должны это определить при нашей встрече по результатам выборов.
Когда у вас состоится встреча с Koos?
Я сейчас не могу сказать. Петерсон должен вернуться и главное, чтобы у него не было проблем с законом, с законами Эстонской Республики. Для нас очень важно, чтобы мы действовали в рамках закона.
А если будут проблемы с законом, это означает, что вы автоматически расторгните договор о сотрудничестве?
С теми людьми, которые будут признаны, что они нарушают, конечно мы сотрудничать не сможем. Иначе нас тоже обвинят, что мы тоже нарушаем закон. Мы хотим действовать по законам и всегда об этом говорили. Мы не хотим ни в коем случае нарушать законы ЭР.
Последний вопрос. Будет ли смена председателя ОЛПЭ?
Понимаете, на том съезде, который был, я был выбран председателем. Буду стараться, вроде справлялся. Посмотрим, как решит съезд, как решит общее собрание.
5 марта в Эстонии завершились выборы в парламент. Убедительную победу на них одержала Партия реформ (31% голосов). Теперь эту партию в парламенте представят 37 депутатов (из 101).