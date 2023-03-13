Министр юстиции: Партия реформ подложила свинью получателям алиментов

В начале года произошли позитивные изменения для семей с детьми. По инициативе Isamaa были значительно увеличены детские и семейные пособия. Однако, как пишет „Экспресс“, это повышение в полном объеме не доходит до детей, за которых получают алименты. К сожалению, приходится констатировать, что так оно и есть, но не из-за повышения пособий, а из-за более ранних изменений в системе выплаты алиментов, введенных при предыдущем правительстве Партии реформ и министре юстиции Марисе Лауре.