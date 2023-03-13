Эстонский экспресс
13.03.2023, 09:00

Министр юстиции: Партия реформ подложила свинью получателям алиментов

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ЛЕА ДАНИЛСОН-ЯРГ: „Государство не должно брать на себя обязательства родителя по содержанию ребенка только потому, что на воспитание ребенка выплачивается пособие, но должно делать это тогда, когда это оправданно и необходимо“.
ЛЕА ДАНИЛСОН-ЯРГ: „Государство не должно брать на себя обязательства родителя по содержанию ребенка только потому, что на воспитание ребенка выплачивается пособие, но должно делать это тогда, когда это оправданно и необходимо“.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Eesti Ekspress пишет, что повышенное семейное пособие в полном объеме не доходит до детей, за которых получают алименты. К сожалению, приходится констатировать, что так оно и есть, но не из-за повышения пособий, а из-за более ранних изменений в системе выплаты алиментов“, — говорит министр юстиции Леа Данилсон-Ярг в ответ на статью издания.

В начале года произошли позитивные изменения для семей с детьми. По инициативе Isamaa были значительно увеличены детские и семейные пособия. Однако, как пишет „Экспресс“, это повышение в полном объеме не доходит до детей, за которых получают алименты. К сожалению, приходится констатировать, что так оно и есть, но не из-за повышения пособий, а из-за более ранних изменений в системе выплаты алиментов, введенных при предыдущем правительстве Партии реформ и министре юстиции Марисе Лауре.

Отмена обязанности по выплате алиментов

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