07.03.2023, 08:40
Горькие плоды нового семейного пособия. „Это не мыльная опера, это реальная жизнь“(12)
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В этом году вступила в силу поправка к Закону о семейных пособиях, в наибольшем выигрыше оказались „идеальные“ семьи. Однако качество жизни многих детей в Эстонии может не улучшиться, а ухудшиться, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
В первый рабочий день этого года мать троих детей Пирет (имя изменено - ред.) получила письмо от адвоката своего бывшего мужа с требованием уменьшить размер алименты на детей. После развода Пирет одна воспитывает детей, муж живет отдельно.