Экономист: быстрый рост зарплат в этом году продолжится

В четвёртом квартале прошлого года рост средней заработной платы ускорился до 9%. Рост заработной платы был активным и широким, несмотря на рецессию. Заработная плата выросла во всех отраслях. Больше всего средняя заработная плата выросла в сфере туризма и недвижимости, где количество отработанных часов было больше, чем годом ранее. Рост заработной платы был скромным в строительстве и здравоохранении, где количество отработанных часов сократилось.

Быстрый рост заработной платы объясняется рядом факторов. Работники требуют повышения заработной платы, чтобы остановить падение уровня жизни. В четвёртом квартале средняя чистая заработная плата выросла на 8 процентов в годовом исчислении, в то время как цены выросли более чем на одну пятую. Компании смогли повысить заработную плату благодаря быстрому росту продаж. В то же время доля расходов на заработную плату в общих расходах в прошлом году снизилась, поскольку цены на энергоносители и сырьё резко выросли.

Хотя нехватка рабочей силы ослабла из-за экономического спада, квалифицированных работников по-прежнему не хватает. По данным опроса Института конъюнктуры, компании сферы услуг стремятся нанять больше работников, в то время как в промышленности и строительстве потребность в рабочих руках уменьшилась.

Уровень заработной платы также повысился благодаря резкому увеличению минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата оказывает прямое влияние на небольшое число работников, но она заставляет повышать зарплату и тем, кто зарабатывает больше минимальной заработной платы.

По оценкам Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году вырастет на 8,5%. Росту заработной платы будет способствовать повышение минимальной заработной платы, повышение заработной платы в государственном секторе и сохраняющаяся высокая инфляция.