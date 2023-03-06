Как заставить работать свои свободные деньги?
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в год клятвенно обещает себе начать более разумно распоряжаться своими деньгами, будь то создание финансовой подушки безопасности на тяжелые времена или же начало инвестирования.
Согласно статистике Банка Эстонии, вклады эстоноземельцев неуклонно растут уже почти 10 лет, и общий объем вкладов частных лиц к концу 2022 года составил 13,3 миллиарда евро. Впрочем, прошлым летом эта тенденция изменилась – за счет сбережений люди смогли смягчить малоприятный рост цен, – однако, у многих по-прежнему достаточно свободных денег, которые можно было бы направить на зарабатывание новых денег, а не просто держать их на банковском счете – в ожидании лучших идей.
Положительно то, что во времена быстрой инфляции вместе с ростом процентных ставок банки стали предлагать и более выгодные условия по вкладам. Однако существуют гораздо более эффективные способы сохранения или увеличения стоимости денег в долгосрочной перспективе.
Третья по счету, первая по предпочтительности
Один из таких способов – III пенсионная ступень: единственная поддерживаемая государством инвестиционная возможность, на которую распространяется льгота по подоходному налогу. При наличии свободных средств почему бы не воспользоваться всеми инвестиционными льготами, предлагаемыми государством?
II пенсионная ступень долгое время оставалась обязательной, поэтому практически все мы что-то о ней да знаем. Возможности же III пенсионной ступени известны гораздо меньше: только пятая часть работающих людей делает в ней накопления на будущее. По данным III ступени, в среднем ведущие в ней накопления инвестируют в фонды III ступени около 3% своей зарплаты, что намного ниже того предела в 15%, который государство сделало налогоэффективным.
Тем самым, незаслуженно игнорируется уникальный козырь III ступени – возврат подоходного налога в размере 20% со сделанных в течение года взносов, которые не превышают 15% от дохода брутто или же 6000 евро. Ни один другой способ инвестирования не предлагает такой возможности. По сути, возврат налога действует как 20% кредитное плечо для инвестиций. Именно так большая часть людей, делающих накопления в III ступени, ее и использует: каждую весну они перенаправляют сумму, полученную из Налогово-таможенного департамента в качестве возврата, на новый взнос.
Для того, чтобы получить наибольшую налоговую льготу, человек со средней зарплатой брутто (около 1700 евро) может в течение года делать взносы в III ступень на общую сумму в размере 3060 евро (при условии, что у него на протяжении этого года нет других облагаемых налогом доходов). В этом случае ежемесячный взнос в III ступень составит 255 евро. Следующей весной человек получит со своих взносов обратно 612 евро подоходного налога.
III пенсионная ступень не имеет также и входных барьеров: накопление можно вести посильными суммами и с удобной для инвестора периодичностью. Гибкость III ступени распространяется и на выплаты - инвестор может использовать накопленными деньгами сразу, как только они ему понадобятся.
Лучшие друзья инвестора – Рутина и Дисциплина
В качестве упражнения для размышления давайте посмотрим, как даже небольшие суммы при благоприятных условиях и достаточной дисциплине могут превратиться в значительные – приведем ниже возможности экономии для среднестатистического любителя кофе.
Если Вы откажетесь от ежедневной покупки чашки кофе за 3 евро и разместите сэкономленную таким образом за месяц сумму (около 90 евро) в III пенсионной ступени - своей или своего ребенка, то за 10 лет там накопится не менее 10 000 евро – и это только за счет взносов. Конечную же сумму могут увеличить дополнительная доходность от деятельности фондов, а также сложный процент. Ведь на протяжении длительного периода времени основная часть инвестиционной прибыли поступает в первую очередь за счет реинвестирования прибыли, т. е. уже заработанный доход продолжает в свою очередь приносить новый доход.
Если есть желание открыть III ступень своему ребенку, то следует учитывать, что в таком случае государство не возвращает родителю подоходный налог со взносов, сделанных в пенсионный фонд III ступени ребенка. Однако, те самые 216 евро, возвращенные c собственных взносов в III ступень, любитель кофе, фигурирующий в нашем примере, вполне может реинвестировать.
В отличие от взносов во II ступень, платежи в III ступень не производятся автоматически – каждый может сделать инвестирование в III ступень более удобным для себя, используя постоянные платежи на основании договора.
Денег много не бывает, и как правило с ними связано довольно много эмоций. Поэтому в пользу постоянных платежей говорит и психологический эффект: позитивная рутина помогает лучше контролировать эмоциональные покупки. Опыт LHV показывает, что каждый третий человек, делающий накопления в III ступени, использует именно постоянные платежи.
Как выбрать фонд, подходящий именно мне?
Безрисковых инвестиций не бывает. Поэтому первый шаг потенциального инвестора должен быть своего рода „самокопанием“: насколько сильно и в пределах каких сумм он готов рисковать.
Далее нужно посмотреть, как фонды характеризуют свой уровень риска: по шкале от 1 до 7, где 7 – самый высокий уровень риска. Как правило, стоит учесть, что чем выше риск, тем больше возможность получить более высокую прибыль, но тем и выше риск потери в случае глубокого спада на финансовых рынках.
Минимальный объем информацию, с которой будущему инвестору стоит ознакомиться, представлен в документе под названием „Документ с основной информацией“ или же „Ключевая информация инвестора“.
Среди 17 фондов III ступени в Эстонии выход из трех фондов ограничен. Это означает, что в случае срочной необходимости инвестор не сможет получить оттуда свои деньги.
Пять из 13 фондов с так называемым свободным выходом являются индексными фондами. Они инвестируют по следующей модели: их управляющие фондами не оценивают изо дня в день потенциал роста и падение фондовых рынков и не меняют уровень риска фонда. Если инвестор готов к тому, что выбранный им фонд будет испытывать все колебания рынка, и предпочитает стратегию „купи и держи“, индексный фонд является для него подходящим выбором.
Активно управляемые фонды (в III ступени их семь), наоборот, основаны на принципе „находи лучшее и избегай потерь“. В этом случае инвестиционная деятельность ведется в прямом смысле слова активно: ценные бумаги покупаются и продаются постоянно и на основе ежедневного анализа экспертов.
У индексных фондов обычно более низкие платежи, поскольку пассивное инвестирование требует минимальных затрат. Текущие платежи фондов удобнее всего сравнивать на странице Пенсионного центра.
Помимо обычных критериев для инвестиционных решений (риск, цена, доходность, стратегия) в Эстонии можно выбрать, так сказать, фонд с мировоззрением: существуют три компании по управлению фондами, которые инвестируют в фонды III ступени, придерживаясь принципов экологичности и устойчивого развития.
Начать инвестировать – это уже полдела
Формула финансовой состоятельности в пенсионном возрасте предусматривает, что для сохранения привычных жизненных стандартов хотя бы на уровне 70% необходимо ежемесячно в течение всей трудовой жизни инвестировать в фонд своего будущего не менее 18% дохода. II пенсионная ступень составляет 2% + 4% от этого, а доля III пенсионной ступени могла бы составлять 15%. Государство также поддерживает инвестиции в III ступень с помощью налогов. 70% – это много или мало? Такой вопрос стоит задать себе уже в начале своей трудовой жизни.
Начать инвестировать в III ступень несложно. Подробную информацию о всех шагах, которые следует предпринять для присоединения к этой ступени, можно найти, например, на домашней странице LHV. Первым делом следует подать заявление на открытие III ступени в подходящем Вам интернет-банке (выберите тот банк, который предлагает также и пенсионные фонды). Следующим шагом будет первый банковский перевод на счет фонда или оформление постоянного платежного поручения.
…Вот Вы и создали позитивную рутину, которая теперь будет приносить реальную пользу.