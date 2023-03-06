Как заставить работать свои свободные деньги?

Тем самым, незаслуженно игнорируется уникальный козырь III ступени – возврат подоходного налога в размере 20% со сделанных в течение года взносов, которые не превышают 15% от дохода брутто или же 6000 евро. Ни один другой способ инвестирования не предлагает такой возможности. По сути, возврат налога действует как 20% кредитное плечо для инвестиций. Именно так большая часть людей, делающих накопления в III ступени, ее и использует: каждую весну они перенаправляют сумму, полученную из Налогово-таможенного департамента в качестве возврата, на новый взнос.

II пенсионная ступень долгое время оставалась обязательной, поэтому практически все мы что-то о ней да знаем. Возможности же III пенсионной ступени известны гораздо меньше: только пятая часть работающих людей делает в ней накопления на будущее. По данным III ступени, в среднем ведущие в ней накопления инвестируют в фонды III ступени около 3% своей зарплаты, что намного ниже того предела в 15%, который государство сделало налогоэффективным.

Один из таких способов – III пенсионная ступень: единственная поддерживаемая государством инвестиционная возможность, на которую распространяется льгота по подоходному налогу. При наличии свободных средств почему бы не воспользоваться всеми инвестиционными льготами, предлагаемыми государством?

Положительно то, что во времена быстрой инфляции вместе с ростом процентных ставок банки стали предлагать и более выгодные условия по вкладам. Однако существуют гораздо более эффективные способы сохранения или увеличения стоимости денег в долгосрочной перспективе.

Согласно статистике Банка Эстонии, вклады эстоноземельцев неуклонно растут уже почти 10 лет, и общий объем вкладов частных лиц к концу 2022 года составил 13,3 миллиарда евро. Впрочем, прошлым летом эта тенденция изменилась – за счет сбережений люди смогли смягчить малоприятный рост цен, – однако, у многих по-прежнему достаточно свободных денег, которые можно было бы направить на зарабатывание новых денег, а не просто держать их на банковском счете – в ожидании лучших идей.

Для того, чтобы получить наибольшую налоговую льготу, человек со средней зарплатой брутто (около 1700 евро) может в течение года делать взносы в III ступень на общую сумму в размере 3060 евро (при условии, что у него на протяжении этого года нет других облагаемых налогом доходов). В этом случае ежемесячный взнос в III ступень составит 255 евро. Следующей весной человек получит со своих взносов обратно 612 евро подоходного налога.

III пенсионная ступень не имеет также и входных барьеров: накопление можно вести посильными суммами и с удобной для инвестора периодичностью. Гибкость III ступени распространяется и на выплаты - инвестор может использовать накопленными деньгами сразу, как только они ему понадобятся.



Лучшие друзья инвестора – Рутина и Дисциплина

В качестве упражнения для размышления давайте посмотрим, как даже небольшие суммы при благоприятных условиях и достаточной дисциплине могут превратиться в значительные – приведем ниже возможности экономии для среднестатистического любителя кофе.

Если Вы откажетесь от ежедневной покупки чашки кофе за 3 евро и разместите сэкономленную таким образом за месяц сумму (около 90 евро) в III пенсионной ступени - своей или своего ребенка, то за 10 лет там накопится не менее 10 000 евро – и это только за счет взносов. Конечную же сумму могут увеличить дополнительная доходность от деятельности фондов, а также сложный процент. Ведь на протяжении длительного периода времени основная часть инвестиционной прибыли поступает в первую очередь за счет реинвестирования прибыли, т. е. уже заработанный доход продолжает в свою очередь приносить новый доход.

Если есть желание открыть III ступень своему ребенку, то следует учитывать, что в таком случае государство не возвращает родителю подоходный налог со взносов, сделанных в пенсионный фонд III ступени ребенка. Однако, те самые 216 евро, возвращенные c собственных взносов в III ступень, любитель кофе, фигурирующий в нашем примере, вполне может реинвестировать.