„30 лет игнорирования всего, что связано с интеграцией“: Кристина Каллас объяснила, почему Стальнухин и Петерсон набрали столько голосов
Вице-председатель партии „Эстония 200“ (Eesti 200) Кристина Каллас рассказала RusDelfi о том, за счет чего ее партия заработала 14 мандатов в парламенте, а также почему независимый кандидат Михаил Стальнухин и Айво Петерсон, баллотировавшийся по списку ОЛПЭ, получили большое количество голосов в Ида-Вирумаа.
Ваша партия набрала больше 13%. Ожидали такой результат?
Если честно, то нет, не ожидала, для нас это позитивный сюрприз. Мы ожидали примерно 10-11% поддержку, как рейтинги показывали. Но сделали мы, конечно, намного больше.
Почему так произошло?
Я точно сейчас не знаю, нужно проверить эти данные, но моя версия - на выборы вышли молодые. Активность участия в выборах была больше, чем в прошлый раз, молодежь вышла голосовать, потому что было желание, чтобы Эстония не повернулась в консервативную сторону, чтобы была сильной. То есть наш взлет произошел благодаря молодому поколению.
Одним из сюрпризов выборов стал провал центристов. У вас есть ему объяснение?
Практически они потеряли Ида-Вирумаа. Там вместо трех мандатов они получили только один. Но и в Ласнамяэ они тоже провалились, если вы посмотрите на результат Михаила Кылварта. Да, у него второй результат по количеству голосов, но ожидалось, что он наберет больше - около 20 тысяч (набрал 14598 голосов - прим. RusDelfi). Видимо, у них все-таки забрала голоса Объединенная Левая партия.
То есть ваши голоса - это не перетянутые у центристов.
Нет-нет! Дело в том, что избиратель центристов голосовал за левых или не вышел вообще голосовать. А за нас вышло голосовать наше молодое поколение, и тут сразу пропорции появились другие.
Как думаете, почему такие результаты у Михаила Стальнухина, Айво Петерсона? Для некоторых это стало шоком.
Да, это шок. Но что тут можно сказать? Тридцать лет игнорирования всего, что было связано с интеграцией Ида-Вирумаа, с русскоязычным населением. Ситуация с войной это все заново выявила. И сейчас все внимание должно быть на новом поколении русскоязычных в Эстонии - на школе. Как их привлечь в эстонское общество, как запустить процесс интеграции? Это можно сделать только через школу.
Как считаете, стоит ли опасаться протестных настроений в Ида-Вирумаа?
Я думаю, что всем партиям и нашему новому правительству просто нужно начинать работать. Заниматься этими людьми, этим регионам, а не бояться. Бояться - это самая плохая стратегия.
Как вы оцениваете шансы оказаться в коалиции? Если да, то какие будут ваши дальнейшие шаги?
Сейчас рано об этом говорить - зависит от того, какая будет коалиция, какие будут пропорции. Мы ждем информацию от победителя выборов. Но мы надеемся - каждая партия идет с надежной быть у власти, чтобы претворить в жизнь свои программные обещания. Мы готовы, у нас есть команда, готовая идти в правительство, есть кандидаты на пост министра. Шансы партии оцениваю как хорошие.
5 марта в Эстонии завершились выборы в парламент. Убедительную победу на них одержала Партия реформ (31% голосов). Теперь эту партию в парламенте представят 37 депутатов (из 101).