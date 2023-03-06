„30 лет игнорирования всего, что связано с интеграцией“: Кристина Каллас объяснила, почему Стальнухин и Петерсон набрали столько голосов

Ваша партия набрала больше 13%. Ожидали такой результат?

Если честно, то нет, не ожидала, для нас это позитивный сюрприз. Мы ожидали примерно 10-11% поддержку, как рейтинги показывали. Но сделали мы, конечно, намного больше.

Почему так произошло?

Я точно сейчас не знаю, нужно проверить эти данные, но моя версия - на выборы вышли молодые. Активность участия в выборах была больше, чем в прошлый раз, молодежь вышла голосовать, потому что было желание, чтобы Эстония не повернулась в консервативную сторону, чтобы была сильной. То есть наш взлет произошел благодаря молодому поколению.

Одним из сюрпризов выборов стал провал центристов. У вас есть ему объяснение?

Практически они потеряли Ида-Вирумаа. Там вместо трех мандатов они получили только один. Но и в Ласнамяэ они тоже провалились, если вы посмотрите на результат Михаила Кылварта. Да, у него второй результат по количеству голосов, но ожидалось, что он наберет больше - около 20 тысяч (набрал 14598 голосов - прим. RusDelfi). Видимо, у них все-таки забрала голоса Объединенная Левая партия.

То есть ваши голоса - это не перетянутые у центристов.

Нет-нет! Дело в том, что избиратель центристов голосовал за левых или не вышел вообще голосовать. А за нас вышло голосовать наше молодое поколение, и тут сразу пропорции появились другие.

Как думаете, почему такие результаты у Михаила Стальнухина, Айво Петерсона? Для некоторых это стало шоком.

Да, это шок. Но что тут можно сказать? Тридцать лет игнорирования всего, что было связано с интеграцией Ида-Вирумаа, с русскоязычным населением. Ситуация с войной это все заново выявила. И сейчас все внимание должно быть на новом поколении русскоязычных в Эстонии - на школе. Как их привлечь в эстонское общество, как запустить процесс интеграции? Это можно сделать только через школу.

Как считаете, стоит ли опасаться протестных настроений в Ида-Вирумаа?