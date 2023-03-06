Время скидок! В э-понедельнике принимают участие 280 эстонских интернет-магазинов

„Э-понедельник перерос в крупнейшую в Эстонии совместную кампанию магазинов. В ней активно принимает участие действительно большое количество продавцов. Логичным развитием стало то, что было решено проводить акцию чаще. Мы также увеличили число участников и ассортимент, чтобы соответствовать ожиданиям и пожеланиям покупателей, – сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор проводящего э-понедельники Эстонского союза электронной торговли. – В прошлый э-понедельник оборот интернет-магазинов показал рост в 2,5–3 раза в сравнении с обычным днем. Это показывает, что магазины делают предложения, от которых потребителям действительно сложно отказаться“.

Вяэт добавил, что конкуренция в торговле очень высока, а потребители все чаще смотрят не только на цену, но и на то, как быстро будет доставлен товар, насколько легко оформить возврат и удобно совершать покупки в принципе: „В этом смысле у наших интернет-магазинов есть ряд преимуществ по сравнению с международными игроками. Это, например, быстрая комплектация товара и доставка заказов, непосредственная и оперативная поддержка клиентов на эстонском языке, а также наличие товара, который может быть отправлен уже в день заказа“.

В прошлом году в Эстонии оборот от интернет-шопинга составил 3,54 миллиарда евро, а годовой рост, таким образом, был 34%. При этом зарубежные интернет-магазины получили от эстонского потребителя 1,37 миллиарда евро, тогда как в местных интернет-магазинах было совершено покупок на 2,17 миллиарда евро. За прошлый год жители Эстонии заказали в посылочные автоматы в общей сложности около 12,4 миллиона посылок, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

Онлайн-коммерция уже превысила 20% от общего оборота розничной торговли в Эстонии. Согласно рыночному отчету по онлайн-коммерции в Европе за 2022 год, в Эстонии покупки в интернете совершает примерно 77% населения.