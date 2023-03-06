ФОТО и ГРАФИК | Вопрос коалиции остается открытым. Каллас хочет сначала поговорить с лидерами всех партий

В 11:00 в главном офисе Партии реформ на Тынисмяги состоялось заседание правления партии, где будут обговорены следующие шаги. После этого запланирована пресс-конференция.

После заседания Каллас сообщила, что партия обсудила плюсы и минусы различных вариантов. Тем не менее, окончательное решение пока не принято. Каким оно будет, по словам, Каллас станет известно в ближайшие несколько дней. Она пояснила, что у нее есть по два-три вопроса к лидерам каждой партии, которые она намерена прояснить. Глава правительства отметила, что время есть, особенно в свете того, что EKRE намерена оспорить результаты голосования в суде, на что может уйти месяц.

Варианты коалиции

Сейчас на столе лежит четыре варианта.

Первое правительство Каи Каллас, которое с треском развалилось - Партии реформ и Центристской партии, - получило по результатам этих выборов 53 места в Рийгикогу на двоих. Этого с горем пополам достаточно, чтобы сформировать правящую коалицию, но захотят ли реформисты вновь наступать на те же грабли?

Поэтому центристам стоит готовиться к тому, что они могут остаться вместе с EKRE в оппозиции. В отношении EKRE Каллас ранее четко дала понять, что сотрудничество с консерваторами для реформистов - не вариант.

Теоретическое большинство мест в Рийгикогу у Партии реформ есть также с Eesti 200, но тут всего 51 мандат. Для работающего правительства этого недостаточно. При этом если реформисты выберут партнером по коалиции Eesti 200, то у них останется свобода выбора в отношении третьего участника коалиции: либо Isamaa, либо соцдемы.

На самом деле достаточно мест в парламенте для формирования крепкой коалиции и у текущих коалиционных партнеров реформистов, соцдемов и Isamaa - 54 на троих. Это означает, что Кае Каллас не обязательно привлекать в правительство новую партию, она может продолжить сотрудничество с проверенными партнерами. Поэтому у Eesti 200, несмотря на высокий результат, также сохраняется вероятность оказаться в оппозиции.