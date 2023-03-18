Новости Эстонии
18.03.2023, 20:22

Иллюстратор создала проект о местных экспатах. В Эстонию приезжают даже из США и Сингапура

 
Проект "EXPATS FACE"
Проект "EXPATS FACE"
ФОТО: личный архив

Дизайнер-иллюстратор Инна Феликс в Эстонии живет больше года, переехав сюда из Москвы. Прочувствовав на себе сложности эмиграции, иллюстратор создала социальный проект EXPATS FACE. В нем приняли участие тринадцать экспатов, проживающих в Эстонии. Среди участников - переехавшие из Ирана и Канады, США и Филиппин, Сингапура и Турции, России и Украины, Мексики и Бразилии, Германии и Азербайджана.

„Социальный проект, который во многом и про меня тоже“

Реализовать такой проект Инна решила в первую очередь из-за личного пережитого опыта. „Первые полгода тут я перенесла очень тяжело. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это было необходимо мне, что это часть опыта, — вспоминает Инна. — Я не понимала культуру, я не понимала истоки всего, с чем я сталкиваюсь. Но самое трудное — это то, что я не находила ответов путем общения. Почему я не могу найти общий язык, ведь всегда мне давалось это очень легко. Почему то, почему это, таких почему были сотни“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии