18.03.2023, 20:22
Иллюстратор создала проект о местных экспатах. В Эстонию приезжают даже из США и Сингапура
ФОТО: личный архив
Дизайнер-иллюстратор Инна Феликс в Эстонии живет больше года, переехав сюда из Москвы. Прочувствовав на себе сложности эмиграции, иллюстратор создала социальный проект EXPATS FACE. В нем приняли участие тринадцать экспатов, проживающих в Эстонии. Среди участников - переехавшие из Ирана и Канады, США и Филиппин, Сингапура и Турции, России и Украины, Мексики и Бразилии, Германии и Азербайджана.