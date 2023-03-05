РЕПОРТАЖ | На избирательных участках: иду как на праздник, вот даже губы накрасила!

„А вдруг там будет мелко напечатано, не увидишь?“

В 11 часов на избирательном участке в ледовом холле Тондираба достаточно спокойно. „За эти несколько часов сегодня пришли проголосовать 59 человек“, — рассказывают представители комиссии.

Редкие голосующие быстро отдают свой голос.

„Очень хочется верить, что придут новые силы к власти. Хочется изменений. И очень не хочется войны“, — делятся своими мыслями проголосовавшие мужчины.

К избирательному пункту, расположенному в Ласнамяэской гимназии, неспешно идут те, кто хочет сегодня проголосовать. В основном это люди старшего поколения. „Мы придерживаемся традиционных методов, — улыбается женщина в яркой куртке. — Иду как на праздник, вот даже губы накрасила!“.

К участку подходит пожилая пара. Перед тем, как подойти за бюллетенем, жена аккуратно достает из своей сумочки документы мужа. Вместе с ИД-картой дает небольшой кусочек бумажки, на котором аккуратно выведены номера кандидатов. Мужчина сопротивляется, но жена уверенно протягивает листок и заботливо говорит: „А вдруг там будет мелко напечатано, не увидишь?“.

На избирательном участке отмечают, что с самого утра активности не было, а вот к обеду избиратели стали активно подходить. К двенадцати часам дня воскресенья здесь проголосовало около двухсот человек.

Молодая пара внимательно рассматривает вывешенный на стекле список кандидатов, ища тех, за кого планируют отдать свои голоса.

„Как-то нелогично размещены номера“, — переговариваются друг с другом.

Но в основном избиратели уже не раздумывают, за кого отдать свой голос, а уверенно идут к кабинкам. „Мы уже давно решили, за кого, — отмечает пожилой мужчина. — Конечно, я не уверен, что мои предпочтения разделят многие избиратели, но я надеюсь, что изменения наступят. Мы этого все очень ждем“.

„Небольшие очереди, значит люди заинтересованы что-то менять в своей жизни“