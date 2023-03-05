РЕПОРТАЖ | На избирательных участках: иду как на праздник, вот даже губы накрасила!(29)
Сегодня на избирательные участки устремились те, кто решил не голосовать электронно, а отдать свой голос лично. Корреспонденты RusDelfi побывали на нескольких избирательных участках в Ласнамяэ, чтобы посмотреть, как проходит голосование в последний день выборов в Рийгикогу.
„А вдруг там будет мелко напечатано, не увидишь?“
В 11 часов на избирательном участке в ледовом холле Тондираба достаточно спокойно. „За эти несколько часов сегодня пришли проголосовать 59 человек“, — рассказывают представители комиссии.
Редкие голосующие быстро отдают свой голос.
„Очень хочется верить, что придут новые силы к власти. Хочется изменений. И очень не хочется войны“, — делятся своими мыслями проголосовавшие мужчины.
К избирательному пункту, расположенному в Ласнамяэской гимназии, неспешно идут те, кто хочет сегодня проголосовать. В основном это люди старшего поколения. „Мы придерживаемся традиционных методов, — улыбается женщина в яркой куртке. — Иду как на праздник, вот даже губы накрасила!“.
К участку подходит пожилая пара. Перед тем, как подойти за бюллетенем, жена аккуратно достает из своей сумочки документы мужа. Вместе с ИД-картой дает небольшой кусочек бумажки, на котором аккуратно выведены номера кандидатов. Мужчина сопротивляется, но жена уверенно протягивает листок и заботливо говорит: „А вдруг там будет мелко напечатано, не увидишь?“.
На избирательном участке отмечают, что с самого утра активности не было, а вот к обеду избиратели стали активно подходить. К двенадцати часам дня воскресенья здесь проголосовало около двухсот человек.
Молодая пара внимательно рассматривает вывешенный на стекле список кандидатов, ища тех, за кого планируют отдать свои голоса.
„Как-то нелогично размещены номера“, — переговариваются друг с другом.
Но в основном избиратели уже не раздумывают, за кого отдать свой голос, а уверенно идут к кабинкам. „Мы уже давно решили, за кого, — отмечает пожилой мужчина. — Конечно, я не уверен, что мои предпочтения разделят многие избиратели, но я надеюсь, что изменения наступят. Мы этого все очень ждем“.
„Небольшие очереди, значит люди заинтересованы что-то менять в своей жизни“
Для воскресного дня на парковке Maxima Смуули традиционно многолюдно. Но сегодня здесь стоит отдельный пункт для голосования —его соорудили рядом с парковкой. Оказалось, что такой вариант пришелся по душе многим избирателям.
„В этот магазин я приезжаю часто, заприметил участок для голосования уже неделю назад. Решил, что как раз в воскресенье совмещу приятное с полезным: и за покупками заеду, и проголосую“, — делится мужчина. Аккуратно складывает ИД-карту в кошелек, достает из припаркованной машины сумки и уходит за покупками.
В день выборов голосовать можно только на избирательных участках только в своем избирательном округе. Но про это знают, увы, не все.
Молодая пара радостно пришла на участок возле магазина, но проголосовать все же не смогла. „Нужно ехать в Мустамяэ“, — огорченно делится девушка. Поедут ли голосовать туда, не знает. Пожимая плечами, кивает в сторону мужа и говорит: „Если решит, то поедем“.
На избирательном участке говорят, что сегодня перепутали и недопоняли информацию впервые.
За два с половиной часа на этом избирательном участке сегодня проголосовало 89 человек. „Но мы видим, что люди активно идут“, — отмечают в комиссии.
Желающих проголосовать здесь достаточно много — некоторым приходится ждать хоть и в небольших, но очередях. „Меня это не огорчает, даже радует, — рассказывает молодая женщина. — Значит, люди заинтересованы что-то менять в своей жизни, а не плыть по течению“.
Буквально пару минут — и женщина уходить голосовать. Ее место занимают следующие избиратели.
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