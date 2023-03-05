Полиция о нарушениях на выборах: подкуп, призывы фотографировать свои бюллетени и голосование несколько раз

Можно ли брать от кандидатов сувениры и продукты питания?

Утром в воскресенье в полицию поступила информация о двух случаях, когда есть основания полагать, что человек смог проголосовать дважды. Один случай произошел в Ласнамяэ, другой – в Кохтла-Ярве.

„Полиция в настоящее время проверяет обстоятельства, и мы будем решать, начинать ли разбирательство. Многократное голосование является мошенничеством на выборах, за которое предусмотрен штраф до 1200 евро или тюремное заключение“, — отмечает капитана полиции Департамента полиции и погранохраны Ли Каллас.

По словам представителя полиции, в течение недели выборов было несколько сообщений о возможной подкупе голосов. „Полиция внимательно проверяет такие сообщения, пока признаков преступления не выявлено. Например, сообщалось, что кандидат раздавал еду людям. Политики обычно раздают людям сувениры в рамках своей