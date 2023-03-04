„Еще чуть чуть, и мы будем как Мариуполь“ - посетивший Донбасс Айво Петерсон продолжает жестить на российском телевидении

„Дома у нас такого эфира не дают, мы не в тренде“ - пожаловался Петерсон, назвав себя миротворцем, а свое выступление - попыткой „достучаться до эстонского общества“.

„Еще чуть чуть, и мы будем как Мариуполь. Они ведь тоже думали, что это так, пройдет пара дней и все“, - сказал Петерсон.

В ходе разговора он также задал риторический вопрос - неужели это с территории Эстонии был запущен неизвестный летательный аппарат, „закрывший„ небо над Питером. Ведущие тут же продолжили его мысль, окрестив Эстонию террористическим хабом.

Лидер движения Koos Айво Петерсон, баллотирующийся в Рийгикогу по спискам Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), перед выборами успел съездить в Москву и каким-то образом даже попал в оккупированный Россией Донецк. Обсуждение ситуации дошло уже до правительства, а министр внутренних дел считает, что Петерсон представляет угрозу безопасности Эстонии.