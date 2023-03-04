04.03.2023, 16:24
Ложь о выборах: ручки с исчезающими чернилами, двойные голоса, избирательные ящики из IKEA(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Распространяемые накануне любых выборов заведомо ложные измышления и допускаемые при подсчете голосов ошибки способствуют росту сомнений в честности выборов.
На протяжении всей предвыборной недели журналисты издания Eesti Päevaleht отслеживали в социальных сетях публикации, связанные с темой выборов. И готовы опровергнуть самые распространенные ложные утверждения, касающиеся выборов и голосования.