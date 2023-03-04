04.03.2023, 10:22
Новые данные о смертях от передозировки. Ветеринарный наркотик продолжает убивать(4)
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Подготовленные Департаментом здоровья токсикологические анализы людей, умерших в прошлом году от передозировки наркотических веществ, свидетельствуют о том, что новый наркотик представляет особенную опасность.
Газета Eesti Päevaleht писала в конце января о том, что в прошлом году в Эстонии появился новый мощный наркотик, унесший только в первые месяцы 2022 года жизни 30 человек.