Новые данные о смертях от передозировки. Ветеринарный наркотик продолжает убивать

Газета Eesti Päevaleht писала в конце января о том, что в прошлом году в Эстонии появился новый мощный наркотик, унесший только в первые месяцы 2022 года жизни 30 человек.

Новые синтетические опиоиды нитазены стали причиной значительно большего числа смертей. Если в конце января в Департаменте здоровья еще не были готовы токсикологические анализы всех умерших в 2022 году от передозировки наркотиков, то сейчас уже известно, что в прошлом году нитазены и подмешиваемый к ним ксилазин стали причиной большего числа смертей, чем считалось до сих пор.