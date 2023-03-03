В Эстонии будут запрещены ароматизаторы для нагреваемых табачных изделий

Министерство социальных дел отправило на согласование поправки к Закону о табаке, которыми принимаются требования директивы Европейской комиссии о составе, маркировке и упаковке нагреваемых табачных изделий. В целях защиты детей и молодежи с 23 октября 2023 года на всей территории ЕС в нагреваемых табачных изделиях будет запрещено использование ароматизаторов.