Эксперт: универсальная услуга электроснабжения стала слишком дорогой. Как защитить свой кошелек?

„С фиксированным пакетом клиент не почувствует ежедневных колебаний цен на биржевом рынке. Например, в понедельник, 27 февраля, самая дешевая биржевая цена была 7,68 центов/кВтч ночью в 00:00, а самая дорогая – 23,21 цента/кВтч в 20:00. Если у потребителя биржевой пакет, в целях оптимизации расходов, ему необходимо переносить наиболее энергоемкие домашние дела, такие как стирка или приготовление пищи, на ночные часы, что, конечно, не очень удобно“, – сказал он.

„Фиксировать цену на электроэнергию имеет смысл тогда, когда уровень цен низкий, и сейчас для этого самое время“, – сказал Каспаров. Если средняя биржевая цена в январе составила 11,90 центов/кВтч, то в феврале она была уже 13,58 центов/кВтч, а средняя биржевая цена в первые дни марта составляла 13,78 центов/кВтч. Это показывает, что спад на рынке не будет длиться вечно.

Сегодня цены на энергоносители стабилизировались – об этом свидетельствуют как более высокие, чем обычно, уровни в хранилищах, увеличение поставок сжиженного природного газа, так и более низкие цены на топливо. Более теплая и ветреная погода уменьшает потребление и позволяет увеличить производство возобновляемой энергии. Снижение рыночных цен на электроэнергию позволяет продавцам электроэнергии предлагать своим клиентам фиксированные пакеты по более низкой цене, чем универсальная услуга.

„Энергетический кризис, начавшийся в 2021 году, стал результатом стечения нескольких неблагоприятных обстоятельств. Возросший спрос на электроэнергию снизил уровень гидрохранилищ в Северных странах, а на рынке не хватало ветровой, солнечной и атомной энергии Поэтому пришлось запускать станции, работающие на ископаемом топливе, где производство было более дорогим из-за многократного увеличения выбросов СО2 и цен на газ и уголь. Повлияла на рынок и война между Россией и Украиной, начавшаяся в прошлом году“, – пояснил глава отдела энергетических продуктов Eesti Energia Армен Каспаров.

Чтобы понять, что происходит с ценами, нужно сначала посмотреть, как работает рынок электроэнергии. На открытом рынке электроэнергии, т. е. на бирже электроэнергии, её стоимость формируется в результате спроса и предложения. Это означает, что цена может меняться каждый час из-за множества различных факторов.



В случае фиксированного пакета цена согласовывается на весь срок действия договора и не меняется. Eesti Energia предлагает, например, шестимесячный фиксированный пакет для тех, кто не хочет связывать себя фиксированной ценой на долгий срок, однако желает получить уверенность в цене на более выгодных условиях, чем универсальная услуга.



По словам Каспарова, пакет „Надежный 6“ сочетает в себе все достоинства фиксированных пакетов – выгодную цену, стабильность, возможность заранее планировать расходы. Шестимесячный пакет с фиксированной ценой подходит для тех потребителей, которые хотят получить краткосрочный договор или все еще выясняют, какой пакет электроэнергии соответствует их ценностям и потребительским привычкам. Стоимость пакета составляет 16,39 центов/кВтч, а отказаться от него бесплатно можно даже до истечения шести месяцев.



„Почти половина клиентов хотят зафиксировать свои постоянные расходы на более длительный период и заключили с этой целью долгосрочные договоры на зеленую энергию. Частные потребители могут зафиксировать цену на электроэнергию на три или семь лет. Это обеспечивает долгосрочную уверенность как в цене, так и в том, что клиент уменьшит свой углеродный след, потребляя 100% зеленую энергию – в основном солнечную, ветровую и гидроэнергию“, – добавил Каспаров.



Также важно, что клиент, выбирающий долгосрочный договор на зеленую энергию, способствует снижению цен на электроэнергию, тем самым напрямую способствуя развитию новых ветровых и солнечных парков. „Чем больше будет потребителей зеленой энергии, тем больше производственных мощностей на основе возобновляемых источников энергии мы сможем создать. Чем больше возобновляемой энергии мы будем производить сами, тем ниже будет средняя цена на электроэнергию, потому что первыми на рынок энергии будут выходить более дешевые и экологичные производственные мощности“, – пояснил Каспаров.



Подробнее обо всех пакетах электроэнергии, предлагаемых Eesti Energia, можно узнать на сайте компании. Если клиенту нужна помощь, чтобы сделать выбор, стоит обратиться в службу поддержки клиентов по телефону 777 4040 или написать по адресу teenindus@energia.ee , чтобы вместе найти наиболее подходящее энергетическое решение.



Eesti Energia – международная энергетическая компания, домашними рынками которой являются страны Балтии, Финляндия и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, а также предлагает клиентам полезные и удобные энергетические решения. Цель концерна – достичь углеродной-нейтрального производства электроэнергии к 2035 году, а к 2045 году – производства во всем концерне.