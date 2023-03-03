РАПОРТ | Военные беженцы окажут на население Эстонии меньшее влияние, чем прогнозировалось(2)
Военные беженцы из Украины отсрочат сокращение населения в Эстонии, но влияние иммиграции будет более краткосрочным, чем прогнозировалось ранее, отмечается в опубликованном сегодня докладе Центра мониторинга развития „Военные беженцы из Украины в Эстонии – население и интеграция“.
В начале войны сценарии Центра мониторинга развития опирались на предположения, что в Эстонии останется жить 10 000, 30 000 или 60 000 человек. „Мы предполагали, что рождаемость и смертность военных беженцев не отличается от соответствующих показателей жителей Эстонии. За год мы узнали больше о гендерном и возрастном распределении приехавших, которое может повлиять на формирование населения Эстонии в будущем“, – отметил эксперт центра Мярт Массо.
Прошлогодний прогноз Центра мониторинга развития предсказывал более высокий рост численности населения Эстонии по причине влияния военных беженцев, так как бóльшая доля женщин среди иммигрантов приводит к росту рождаемости. По последним данным, в Эстонию прибыло больше мужчин, чем предполагалось. В результате обновления данных по гендерному и возрастному распределению можно ожидать более быстрое сокращение положительного влияния на численность населения. „Дальнейшие миграционные тенденции неизбежно будут зависеть от окончания войны и развития украинского общества“, – уточнил Мярт Массо.
Например, если в Эстонии на постоянное проживание останется 30 000 военных беженцев, население страны будет превышать предвоенный уровень в течение 19 лет. Согласно более ранним прогнозам, этот период составлял 22 года. 60 000 беженцев увеличили бы население Эстонии на 34 года, согласно более раннему прогнозу – на 40 лет.
„Для того, чтобы население Эстонии не сократилось к концу века, рождаемость должна повыситься не менее чем на 10 %, либо положительное сальдо миграции должно составить в среднем 3900 человек в год, либо необходима определенная комбинация этих двух параметров“, – сказал Мярт Массо. Он подчеркнул, что для устойчивости и сплоченности общества необходима интеграция прибывших в постоянное население страны.
По данным Департамента социального страхования, с начала войны в Эстонию прибыли 122 554 человека; 55 792 из них покинули страну и 66 762 остались. По данным Департамента статистики, в прошлом году к числу жителей Эстонии добавились 31 584 выходца из Украины. Почти двукратное различие по сравнению с данными Департамента социального страхования объясняется тем, что лишь часть приехавших в Эстонию военных беженцев ходатайствовали о получении приравнивающейся к виду на жительство временной защиты и получили ее.
Интеграция украинских военных беженцев в эстонское общество зависит как от готовности местного населения принять и поддержать новых членов, так и от экономической ситуации, в т. ч. возможностей трудоустройства.
До сих пор поддержка эстонского населения в отношении военных беженцев была на высоком уровне. Трудоустройству украинцев способствовали экономическая ситуация и нехватка рабочей силы. „Охлаждение экономики означает сокращение найма новых работников на предприятиях, что приводит к повышению уровня безработицы. Это, в свою очередь, влияет на задействование выходцев из Украины на рынке труда Эстонии“, – добавил эксперт Центра мониторинга развития.