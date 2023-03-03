РАПОРТ | Военные беженцы окажут на население Эстонии меньшее влияние, чем прогнозировалось

В начале войны сценарии Центра мониторинга развития опирались на предположения, что в Эстонии останется жить 10 000, 30 000 или 60 000 человек. „Мы предполагали, что рождаемость и смертность военных беженцев не отличается от соответствующих показателей жителей Эстонии. За год мы узнали больше о гендерном и возрастном распределении приехавших, которое может повлиять на формирование населения Эстонии в будущем“, – отметил эксперт центра Мярт Массо.

Прошлогодний прогноз Центра мониторинга развития предсказывал более высокий рост численности населения Эстонии по причине влияния военных беженцев, так как бóльшая доля женщин среди иммигрантов приводит к росту рождаемости. По последним данным, в Эстонию прибыло больше мужчин, чем предполагалось. В результате обновления данных по гендерному и возрастному распределению можно ожидать более быстрое сокращение положительного влияния на численность населения. „Дальнейшие миграционные тенденции неизбежно будут зависеть от окончания войны и развития украинского общества“, – уточнил Мярт Массо.

Например, если в Эстонии на постоянное проживание останется 30 000 военных беженцев, население страны будет превышать предвоенный уровень в течение 19 лет. Согласно более ранним прогнозам, этот период составлял 22 года. 60 000 беженцев увеличили бы население Эстонии на 34 года, согласно более раннему прогнозу – на 40 лет.

„Для того, чтобы население Эстонии не сократилось к концу века, рождаемость должна повыситься не менее чем на 10 %, либо положительное сальдо миграции должно составить в среднем 3900 человек в год, либо необходима определенная комбинация этих двух параметров“, – сказал Мярт Массо. Он подчеркнул, что для устойчивости и сплоченности общества необходима интеграция прибывших в постоянное население страны.