03.03.2023, 15:35
Бывший работник дома по уходу обвиняется в сексуальных злоупотреблениях в отношении подопечных(1)
ФОТО: TEET MALSROOS | ÕHTULEHT
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнего Раули Тальвисте в неоднократном совершении действий сексуального характера против воли потерпевших в отношении своих подопечных, которые не были в состоянии оказать сопротивление или даже осознать происходящее.
Согласно обвинительному заключению, Тальвисте, будучи ответственным за организацию жизни жителей дома по уходу Коэру (Ярвамаа) (его должность называется tegevusjuhendaja - „руководитель деятельности“) неоднократно совершал действия неподобающего и сексуального характера в отношении пяти человек, которые находились под его опёкой.