ЧП и криминал
03.03.2023, 15:35

Бывший работник дома по уходу обвиняется в сексуальных злоупотреблениях в отношении подопечных

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Здание Пярнуского уездного суда в Пайде
Здание Пярнуского уездного суда в Пайде
ФОТО: TEET MALSROOS | ÕHTULEHT

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнего Раули Тальвисте в неоднократном совершении действий сексуального характера против воли потерпевших в отношении своих подопечных, которые не были в состоянии оказать сопротивление или даже осознать происходящее.

Согласно обвинительному заключению, Тальвисте, будучи ответственным за организацию жизни жителей дома по уходу Коэру (Ярвамаа) (его должность называется tegevusjuhendaja - „руководитель деятельности“) неоднократно совершал действия неподобающего и сексуального характера в отношении пяти человек, которые находились под его опёкой.

Прокуратура обвиняет мужчину в неоднократных действиях полового характера против воли потерпевших с использованием их состояния, в котором они не были в состоянии оказать сопротивления или понимать происходящее.

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