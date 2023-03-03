Я пропустил северное сияние. Обидно. Что делать?

Для начала, не расстраиваться. В северном расположении Эстонии есть много минусов, но есть и большой плюс - у нас БЫВАЕТ северное сияние. И бывает даже не так редко. (Решайте сами, стоит ли такая награда 99 солнечных дней в году.) Ближе ко дню весеннего равноденствия сияния случаются чаще, так что сейчас имеет смысл проверять ситуацию каждый вечер. Не отчаивайтесь и выходите на охоту.

Что это вообще за сияние такое, откуда оно берется?

Саамы, например, говорят, что северное сияние - это „свет, который можно слышать“. Старообрядцы - что это молитвы праведников возносятся в небо. По версии викингов, сияние - это блики от мечей валькирий, которые забирают воинов в чертоги Вальхаллы.

В нашем будничном мире, северное сияние (aurora borealis) - это свечение верхних слоёв атмосферы. Оно возникает, когда магнитное поле планеты взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.

Солнечного ветра?

А солнечный ветер - это поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны в космическое пространство. Не путать с солнечным светом! Солнечный ветер „дует“ на Землю постоянно - Солнце теряет ежесекундно около одного миллиона тонн вещества (Незнайка не был полностью неправ, когда говорил, что от Солнца оторвался кусок и летит на землю).

Над обоими магнитными полюсами Земли есть овалы полярных сияний (авроральные овалы) – зоны, где солнечный ветер может проникнуть в верхние слои атмосферы. Они начинают взаимодействовать с заряженными частицами солнечного ветра и светиться – это и есть полярное сияние. Чем мощнее магнитная буря – тем южнее широты, где можно наблюдать сияние.

Как-то так.

Так, допустим. А как-то можно заранее предсказать, когда сияние будет видно?