Я пропустил северное сияние. Обидно. Что делать?(1)
Что такое северное сияние и как его точно не пропустить.
Я пропустил северное сияние. Обидно. Что делать?
Для начала, не расстраиваться. В северном расположении Эстонии есть много минусов, но есть и большой плюс - у нас БЫВАЕТ северное сияние. И бывает даже не так редко. (Решайте сами, стоит ли такая награда 99 солнечных дней в году.) Ближе ко дню весеннего равноденствия сияния случаются чаще, так что сейчас имеет смысл проверять ситуацию каждый вечер. Не отчаивайтесь и выходите на охоту.
Что это вообще за сияние такое, откуда оно берется?
Саамы, например, говорят, что северное сияние - это „свет, который можно слышать“. Старообрядцы - что это молитвы праведников возносятся в небо. По версии викингов, сияние - это блики от мечей валькирий, которые забирают воинов в чертоги Вальхаллы.
В нашем будничном мире, северное сияние (aurora borealis) - это свечение верхних слоёв атмосферы. Оно возникает, когда магнитное поле планеты взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.
Солнечного ветра?
А солнечный ветер - это поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны в космическое пространство. Не путать с солнечным светом! Солнечный ветер „дует“ на Землю постоянно - Солнце теряет ежесекундно около одного миллиона тонн вещества (Незнайка не был полностью неправ, когда говорил, что от Солнца оторвался кусок и летит на землю).
Над обоими магнитными полюсами Земли есть овалы полярных сияний (авроральные овалы) – зоны, где солнечный ветер может проникнуть в верхние слои атмосферы. Они начинают взаимодействовать с заряженными частицами солнечного ветра и светиться – это и есть полярное сияние. Чем мощнее магнитная буря – тем южнее широты, где можно наблюдать сияние.
Как-то так.
Так, допустим. А как-то можно заранее предсказать, когда сияние будет видно?
Сложно, но можно. Предсказать полярное сияние можно с помощью Кр-индекса: он показывает уровень геомагнитной активности, от которой напрямую зависит вероятность появления полярного сияния. Чем выше Кр-индекс (от 0 до 9), тем больше вероятность увидеть сияние. Существует целый ряд сайтов, где публикуется прогноз Kp-индекса на ближайшие день, неделю или месяц. Например: https://auroralights.ru/forecasts/, https://virmalised.ee/aurora-forecast/
Традиционным сезоном северного сияния считается период между осенним и весенним равноденствием: с 21 сентября по 21 марта. Весной и осенью сияния возникают чаще, пик приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.
Самые высокие шансы застать сияние — с 21:00 до 23:30. После полуночи отклонения в магнитных полюсах Земли выравниваются, так что вероятность снижается.
Что-то много непонятного. Можно попроще?
Да, мы и сами немного запутались. К счастью, те, кто в этом разбираются, сделали для нас, простых людей, очень удобные приложения. Можно даже настроить уведомления.
Например:
Мой прогноз полярного сияния (my aurora forecast&alerts)
Aurora Alert Realtime
Aurora forecast
Northern lights Alert
И другие.
Там есть всё: KP-индекс, карта полярных сияний, лучшие места для наблюдения, карта облачности, и так далее. Обозначаете свое местоположение и начинаете мониторить ситуацию. Поздравляю, вы великолепны.
Все понял, готов выходить на охоту. Осталось только красиво снять.
Во-первых, нужно уехать подальше от городских огней - иначе световое загрязнение сильно помешает наблюдению.
Чтобы красиво запечатлеть северное сияние, лучше всего использовать длинную выдержку. Если у вас одна из новых моделей айфонов или андроидов, как правило, там есть режим ночной съемки - он обо всем позаботится без вас. На вашей фотографии все будет выглядеть даже красивее, чем вживую, главное, держите телефон ровно, а еще лучше использовать штатив. Если вам хочется по-профессиональному поохотиться за сиянием с фотоаппаратом - поставьте камеру на штатив, настройте выдержку: 2–3 секунды при очень ярком северном сиянии, от 6 до 10 секунд при умеренном и 15–30 секунд при слабо различимой активности. Когда будете нажимать на спуск, сделайте это максимально аккуратно, иначе фото выйдет смазанным. Лучше всего воспользоваться дистанционным нажатием - через приложение или пульт управления.
Хорошего просмотра! Не забудьте потеплее одеться, взять с собой термос с горячим чаем, пледик, коврик, и так далее. Потом расскажете, как прошло!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.