Скажите ему кто-нибудь: Соловьев забыл, что Ивангород находится в составе РФ, и предложил „взять“ его(1)
В одном из эфиров программы „Вечер с Владимиром Соловьевым“ российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что требуется „брать“ Ивангород, забыв, видимо, что город и так находится на территории России.
Сначала Соловьев заявляет следующее: „нам плевать на то, что они хотят, в каком ухе ковыряются, а наша задача выйти к простому русскому городу Чопу (Закарпатье), или пройтись, посмотреть по следам великого русского воинства 18 века, которое по тогдашним германским землям еще не объединенным маршировало вовсю. И узнать, как дела у традиционно многовекового русского города Варшавы, ну если они хотят хамить, то почему не говорить, к чему это приведет?“.
„Ну уж Юрьев-то точно нужно брать!“ - отвечает на это один из приглашенных экспертов, имея в виду Тарту.
„И город Юрьев надо брать, и Ивангород, и много чего еще“ - соглашается Соловьев.
Ранее Соловьев уже делал заявления, в которых прямо говорил о нападении на Эстонию. Так, летом 2022 года он сказал, что более крупные союзники по НАТО вряд ли бросятся помогать странам Балтии, если Россия решит „ввести войска для защиты русскоязычного населения“.