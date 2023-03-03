Скажите ему кто-нибудь: Соловьев забыл, что Ивангород находится в составе РФ, и предложил „взять“ его

Сначала Соловьев заявляет следующее: „нам плевать на то, что они хотят, в каком ухе ковыряются, а наша задача выйти к простому русскому городу Чопу (Закарпатье), или пройтись, посмотреть по следам великого русского воинства 18 века, которое по тогдашним германским землям еще не объединенным маршировало вовсю. И узнать, как дела у традиционно многовекового русского города Варшавы, ну если они хотят хамить, то почему не говорить, к чему это приведет?“.

„Ну уж Юрьев-то точно нужно брать!“ - отвечает на это один из приглашенных экспертов, имея в виду Тарту.

„И город Юрьев надо брать, и Ивангород, и много чего еще“ - соглашается Соловьев.

Ранее Соловьев уже делал заявления, в которых прямо говорил о нападении на Эстонию. Так, летом 2022 года он сказал, что более крупные союзники по НАТО вряд ли бросятся помогать странам Балтии, если Россия решит „ввести войска для защиты русскоязычного населения“.

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