ВИДЕО | Российский пропагандист Соловьев угрожает Эстонии вводом войск
Прокремлевский журналист Владимир Соловьев заявил в своей передаче, что более крупные союзники по НАТО вряд ли бросятся помогать странам Балтии, если Россия решит „ввести войска для защиты русскоязычного населения“.
„Я вам приведу пример. Есть такая страна как Турция. Если нарушаются права туркоманов, то вводятся войска. Ввели в Сирию, на глубину 30 километров, якобы для защиты прав туркоманов. Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения [стран Балтии]“, - сказал Соловьев.
„Дернутся страны НАТО? Берлин? Париж? Лондон? Брюссель? Готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится, - от использования тактического ядерного оружия. Америка будет готова вступить в бой за прибалтийские вымираты, которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?“
Соловьев заявил, что если Россия решит это сделать, то не будет „церемониться“, как со „специальной военной операцией“ в Украине. „Ну хорошо, Дуда с радостью полетит, - до свидания, Варшава. Остальные поедут или нет? При этом мы же не будем этот цирлих-манирлих устраивать, как с СВО (специальная военная операция - прим.ред.). Мы себя так вести не будем. Там, если уже НАТО пойдет, будет другой разговор, другое оружие, другой подход“.
Последнее время российская пропаганда все активнее разгоняет нарратив о „фашистских“ и „неонацистских“ странах Балтии, забывая упомянуть, что государства действуют в ситуации кардинально изменившихся условий в сфере безопасности, что вызвано агрессией России в Украине. Не стала исключением и тема переноса нарвского танка. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.