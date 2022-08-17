ВИДЕО | Российский пропагандист Соловьев угрожает Эстонии вводом войск

„Я вам приведу пример. Есть такая страна как Турция. Если нарушаются права туркоманов, то вводятся войска. Ввели в Сирию, на глубину 30 километров, якобы для защиты прав туркоманов. Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения [стран Балтии]“, - сказал Соловьев.

„Дернутся страны НАТО? Берлин? Париж? Лондон? Брюссель? Готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится, - от использования тактического ядерного оружия. Америка будет готова вступить в бой за прибалтийские вымираты, которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?“

Соловьев заявил, что если Россия решит это сделать, то не будет „церемониться“, как со „специальной военной операцией“ в Украине. „Ну хорошо, Дуда с радостью полетит, - до свидания, Варшава. Остальные поедут или нет? При этом мы же не будем этот цирлих-манирлих устраивать, как с СВО (специальная военная операция - прим.ред.). Мы себя так вести не будем. Там, если уже НАТО пойдет, будет другой разговор, другое оружие, другой подход“.

Последнее время российская пропаганда все активнее разгоняет нарратив о „фашистских“ и „неонацистских“ странах Балтии, забывая упомянуть, что государства действуют в ситуации кардинально изменившихся условий в сфере безопасности, что вызвано агрессией России в Украине. Не стала исключением и тема переноса нарвского танка. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.