„Фашисты едут танк снимать!“. Как Первый канал освещает перенос монумента „Т-34“

„Снести и увезти в закрытую зону под Таллинном - так решили судьбу легендарного памятника Т-34 в Нарве. Решение было принято в правительстве в противовес городским властям и многочисленным протестам жителей“, - говорится в подводке к сюжету (ссылка на видео - начиная с 14.15).

Сам репортаж Антона Верницкого начинается с пользовательского видео, снятого по всей видимости на телефон, на видео колонна техники и полиции движется к монументу. Видеоряд сопровождается словами „Фашисты едут. Дорогие перекрыты. Фашисты едут танк снимать“.

В центре сюжета стоит интервью, взятое по скайпу, с Олегом Ивановым, который назван лидером объездинения KOOS/VMESTE/Эстония. В этом интервью Иванов пересказывает утренние события вокруг танка на свой лад:

„Началось все с того, что в семь утра полиция перекрыла дорогу, потом подъехали спецвойска, дали четыре минуты, чтобы собраться и уйти оттуда. Ну, люди, естественно, там сопротивляться не могли такой серьезной большой силе. Кого-то задержали, кого-то запугали. Ну, а дальше, естественно, там вертолет, была съемка с воздуха, там войска. Это войсковая операция, она не очень большая, там 40 машин, но это была спецоперация правительства“, - говорит он.

Также Иванов добавляет, что Эстония поделена на два типа жителей, первые - это потомки тех, кто воевал на стороне Вермахта, которым можно сохранять памятники, проводить парады ветеранов СС - это люди первого сорта решением правительства. И есть эстонцы второго сорта - 47 000 эстонцев, воевавших на стороне Красной Армии. И русских, и армян, и грузин, им нельзя иметь свои памятники, им нельзя хранить память своих предков, и их мнение в рассчет не принимается.

Интервью обрамляется комментариями премьер-министра Каи Каллас, мэра Нарвы Катри Райк, а также депутата Рийгикогу от Центристской партии Михаила Стальнухина. В конце сюжета обрисовывается судьба танка - теперь он будет служить экспонатом военного музей (что само по себе противоречит подводке к сюжету).